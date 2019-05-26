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Суд дозволив затримати 15 військових РФ за напад у Керченській протоці

Новини » Надзвичайні події    26.05.2019 - 02:57
Суд дозволив затримати 15 військових РФ за напад у Керченській протоці
Фото: Керченська протока (wikipedia.org)

Всім військовослужбовцям повідомлено про підозри

Суд дозволив затримати 15 військових РФ у межах кримінальної справи щодо захоплення Росією 24 українських моряків біля Керченської протоки. Про це повідомив у Facebook головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Він зазначив, що у справі повідомлено про підозру військовослужбовцям РФ та судом надано дозвіл на затримання чотирьох генералів, адміралів РФ, дев’ятьох офіцерів і двох рядових російських військовослужбовців.

Матіос наголосив, що  матеріали розслідування СБУ та військової прокуратури інциденту в Керченській протоці стали основою українського позову до Міжнародного трибуналу ООН, який 25.05.2019 зобов’язав РФ повернути кораблі та негайно випустити українських моряків.

Суд дозволив затримати 15 військових РФ за напад у Керченській протоці

Нагадаємо, 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал зобов'язав РФ терміново звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. 

В МЗС РФ не стали коментувати вимогу Трибуналу відпустити полонених українських моряків, а тільки заявили, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду відстоювати свою позицію".

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