Тимошенко прокоментувала рішення трибуналу про звільнення моряків

Фото: Юлія Тимошенко (з відкритих джерел)

Тимошенко пояснила, що означає рішення трибуналу

Юлія Тимошенко привітала рішення трибуналу ООН, який зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну. Про це вона написала у Facebook.

"З великою вдячністю, надією і сподіваннями вітаю історичне рішення Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою негайного звільнення українських моряків з російського полону", – написала вона.

На переконання Тимошенко, це означає, "що про нас не забули, не лишили в біді".

Це ознака того, що міжнародні закони та здоровий глузд діють в сучасному світі, заявила Тимошенко. "Це підтримка України і велика моральна підтримка нашим морякам та всім, хто бореться за їхню свободу", – зауважила лідер "Батьківщини".

Тимошенко наголосила, що "як і всі українці, з нетерпінням чекає звільнення наших героїв з полону та повернення додому".