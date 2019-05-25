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Тимошенко прокоментувала рішення трибуналу про звільнення моряків

Новини » Політика    25.05.2019 - 21:55
Тимошенко прокоментувала рішення трибуналу про звільнення моряків
Фото: Юлія Тимошенко (з відкритих джерел)

Тимошенко пояснила, що означає рішення трибуналу

Юлія Тимошенко привітала рішення трибуналу ООН, який зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну. Про це вона написала у Facebook.

"З великою вдячністю, надією і сподіваннями вітаю історичне рішення Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою негайного звільнення українських моряків з російського полону", – написала вона.

На переконання Тимошенко, це означає, "що про нас не забули, не лишили в біді".

Це ознака того, що міжнародні закони та здоровий глузд діють в сучасному світі, заявила Тимошенко. "Це підтримка України і велика моральна підтримка нашим морякам та всім, хто бореться за їхню свободу", – зауважила лідер "Батьківщини".

Тимошенко наголосила, що "як і всі українці, з нетерпінням чекає звільнення наших героїв з полону та повернення додому".

Трибунал ООН оприлюднив текст рішення у справі українських моряків Росії давно пора звільнити українських моряків, - Волкер
Новини України ТимошенкоБатьківщинаморяки
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