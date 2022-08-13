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Блаватний, цинамоновий та брунатний: назви кольорів українською, про які ви не знали

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Субота 13 серпня 2022 12:00
Блаватний, цинамоновий та брунатний: назви кольорів українською, про які ви не знали Популярні кольори та відтінки с неочевидними назвами (колаж: Styler)
Автор: Микита Мельников

Українська мова має свої унікальні найменування кольорів, які відрізняються від калькованих з російської мови. Правильне вживання назв збагатить ваш словниковий запас, а ще, ймовірно, здивує співрозмовника.

Про справжні назви популярних кольорів з неочевидним перекладом - читайте у нашому матеріалі нижче.

Брунатний

Такий колір ми частіше називаємо "каштановим". В перекладі з французької "brun" означає коричневий. Звідси й походить назва цього кольору - брунатний. Це колір достатку, мудрості та виваженості.

Зазвичай такий колір підходить впевненим та розумним особистостям, які можуть його оцінити.

Блаватний, цинамоновий та брунатний: назви кольорів українською, про які ви не знали

Брунатний колір часто має деревина (фото: klike)

Цинамоновий

Це - колір кориці. Адже кориця англійською - "cinnamon", відповідну назву дали й кольору кориці. Описуючи якусь річ цинамоновою, можна сказати, що ви описуєте не тільки її колір, а й відповідну асоціацію.

Адже кориця це - тепло, турбота, випічка та смачна кава. Частіше за все речі такого кольору вдягають взимку. Так виходить створити атмосферу тепла та затишку навколо себе.

Блаватний, цинамоновий та брунатний: назви кольорів українською, про які ви не знали

Британська порода котиків окрасу цинамон (фото: krasivosti)

Блаватний або волошковий

Блават та волошка - це назви однієї квітки, а колір часто за російською калькою називають "васильковим".

В давнину блаватом називали тканину з шовку блакитного кольору. В наш час він дуже популярний у виконанні аксесуарів та прикрас, нерідко його можна побачити у макіяжі.

Блаватний, цинамоновий та брунатний: назви кольорів українською, про які ви не знали

Волошки мають неймовірний колір (фото: pixabay)

Смарагдовий

Цей колір англійською має назву "emerald". Мабуть, це один з найкрасивіших зелених кольорів. Він виділяється насиченістю та сяє життям.

Колір смарагду підходить майже всім, адже він випромінює енергію та асоціюється з природою.

Блаватний, цинамоновий та брунатний: назви кольорів українською, про які ви не знали

Смарагдового кольору бувають не тільки коштовності (фото: pixabay)

Бурштиновий

Серед природних багатств бурштин має найбільшу кількість відтінків. Його можна знайти як сірого, так й блакитного відтінку.

Але серед поціновувачів цього кольору найпопулярнішими є жовті та коричневі відтінки. Саме бурштиновим, а не "янтарним", треба називати цей колір.

Блаватний, цинамоновий та брунатний: назви кольорів українською, про які ви не знали

Бурштин - цінна і гарна прикраса (фото: pixabay)

Коралевий

Коралевий - саме так українською краще звучить назва кольору - не "кораловий". Він має величезну кількість відтінків.

Наприклад рожево-колалевий, і оранжево-коралевий, і червоно-коралевий і ще купу інших. Та попри всі ці напівтони, саме кораловий відтінок легко розпізнати серед інших.

Блаватний, цинамоновий та брунатний: назви кольорів українською, про які ви не знали

Кораловий колір - дуже яскравий (фото: pixabay)

Криваво-червоний

Звичайно, книжку О. Гріна ніхто не переклав би як "Криваво-червоні вітрила". Проте, коли важливо наголосити, що колір все ж "алий", а не просто червоний, краще вжити "криваво-червоний".

Звучить досить дивно, але в такій назві відображається сутність цього кольору: його вишуканість, ефектність та нескромна краса.

Блаватний, цинамоновий та брунатний: назви кольорів українською, про які ви не знали

Криваво-червоні вітрила (фото: pixabay)

Багряний

Багряний колір (а не "багровий") - це найбільш глибокий та насичений червоний. Цей колір уособлює величність та силу.

Недаремно його можна побачити під час сходу сонця. Розкішний багряний колір в одязі надає надзвичайної урочистості, розкоші, пишності.

Блаватний, цинамоновий та брунатний: назви кольорів українською, про які ви не знали

Багряний схід сонця (фото: pixabay)

Пурпуровий

Пурпуровий (не "пурпурний") також є кольором влади та сили. Його носили імператори та полководці за часів Римської імперії. Дійсно, дивлячись на цей колір відчувається щось величне.

В наш час цей колір рідко можна зустріти, тому чому б не виправити це непорозуміння?

Блаватний, цинамоновий та брунатний: назви кольорів українською, про які ви не знали

Пурпурний колір - дуже величний (фото: mylitta)

Лазуровий

Лазуровий, а не "лазурний", як дехто говорить, є кольором стихії й сили. В одязі він виглядає стильно та екстравагантно.

Тонкі шовкові тканини лазурового кольору нагадують спокійні води річки, які в один момент можуть затягнути тебе на дно або відправити течією у бурхливий водоспад.

Блаватний, цинамоновий та брунатний: назви кольорів українською, про які ви не знали

З лазуровим кольором найчастіше асоціюється море (фото: pixabay)

Золотавий

В наш час люди соромляться використовувати золоті кольори у своєму луку, але мода ходить по колу й хтозна, може, завтра цей колір знову буде популярним.

В будь-якому випадку, як й з іншими кольорами, так й зі золотавим (а не "золотистим") треба бути обережним. Адже від вишуканості до несмаку тонка межа.

Блаватний, цинамоновий та брунатний: назви кольорів українською, про які ви не знали

Золотавий - колір багатства (фото: pixabay)

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