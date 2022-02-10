Ніколи не даруйте такі квіти ні юним дівчатам, ні зрілим жінкам

Вибір квітів у подарунок коханій дівчині, жінці особливо актуальний напередодні Дня святого Валентина. Багато чоловіків захочуть порадувати свої половинки букетами, але як не прогадати? Дізнайтеся з нашого матеріалу Styler нижче, якими квітами ви можете викликати не найкращі емоції у дами.

Сухоцвіти

Звичайно, якщо ваша дівчина цінитель мистецтва ікебани, тут питань немає. Але піднести на свято букет із засушених квітів - ідея так собі. Справа в тому, що сухі рослини символізують мертву енергію, тому їх намагаються не дарувати на свята.

Виткі рослини

Такі квіти називають і мужегонами, і вампірами. Ліановидні рослини з довгим витким стеблом - не найкращий варіант подарунка, а тим більше до Дня святого Валентина. Вважається, що чоловікам стає незатишно поруч з в'юном, і вони прагнуть покинути будинок.

Фіалка

Фіалки - одна зі спірних рослин. Вони асоціюються з сумом, сльозами і смертю згідно з грецькою легендою. Вона говорить, що Зевс перетворив дочку Атланта на фіалку, щоб уберегти від залицянь Аполлона. У Греції квітка досі асоціюється з передчасною кончиною, горем і печаллю. Але деякі прикмети кажуть, що фіалка навпаки здатна приносити в дім жіноче щастя.

Червоні троянди

А тут потрібно розуміти, хто для вас жінка, адже троянди такого кольору символізують пристрасну любов.

Червоні троянди вже точно не можна дарувати заміжній жінці, щоб не викликати ревнощі чоловіка. Це правило етикету.