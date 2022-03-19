ru ua
Сб, 19 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українська Мадонна: у Києві мати врятувала дитину, закривши її своїм тілом від обстрілів

Новость на русском →
Київ, Субота 19 березня 2022 12:18
Українська Мадонна: у Києві мати врятувала дитину, закривши її своїм тілом від обстрілів Фото: Українська Мадонна, яка врятувала свою дитину (twitter.com/lapatina)
Автор: Анна Шиканова

У Києві лікарі рятують молоду жінку, на ім'я Ольга. Вона закрила своїм тілом двомісячну доньку, щоб захистити від обстрілу російських окупантів.

Ольгу назвали українською Мадонною і її фотографія, яку розмістила в Twitter Анастасія Лапатіна, облетіла вже весь світ.

Ольга разом з родиною потрапила під обстріл російських окупантів у Києві. Вона закрила собою двомісячну доньку. Дівчинка не постраждала, весь удар від осколків мама взяла на себе.

Постраждав також і чоловік Ольги. Зараз вся сім'я знаходиться в клініці ОХМАТДИТ. Кадри жінки з перебинтованою головою і пораненнями на обличчі облетіли вже весь світ. Її відразу ж назвали українською Мадонною. На фотографії Ольга годує грудьми свою маленьку доньку.

"Ця жінка, Ольга, прикрила своїм тілом двомісячну дочку під час обстрілу в Києві й в результаті отримала важкі поранення. Дитина не постраждала. Зараз сім'я перебуває на лікуванні в Охматдиті", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Ольгу та її чоловіка вже прооперували. Їхньому життю вже нічого не загрожує.

"Українська Мадонна. Ця поранена жінка, що притискає до грудей найдорожче на світі – своє новонароджене дитя, символізує всю Україну...", - написав Антон Геращенко.

Українська Мадонна: у Києві мати врятувала дитину, закривши її своїм тілом від обстрілівОльга закрила собою двомісячну доньку під час обстрілів у Києві

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові біля Ратуші виставили 109 порожніх дитячих колясок - за кількістю загиблих дітей від вторгнення Росії в Україну.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
LITE
Найцікавіші книжки, після яких дитина полюбить читати: топ світових шедеврів
Найцікавіші книжки, після яких дитина полюбить читати: топ світових шедеврів