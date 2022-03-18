109 дитячих візочків у центрі Львова: сильне фото, яке має побачити весь світ

У центрі Львова на площі Ринок виставили 109 порожніх дитячих візочків. Саме стільки дітей станом на 18 березня загинуло з початку вторгнення РФ в Україну

Про це повідомили у Львівській міськраді.

Акція називається "Ціна війни". Її мета - привернення уваги до смертей безневинних українських дітей. 109 - кількість загиблих українських дітей без урахування Маріуполя, де підрахунок жертв зараз неможливий через облогу міста. "За 22 дні повномасштабного вторгнення російські війська безжально вбили 109 українських дітей. 109 дітей, які стали ангелами й тепер, замість рішучих дій світу, охороняють небо України. Ця цифра не враховує втрат у Маріуполі, який постійно перебуває під обстрілами", - йдеться в повідомленні. "Фотографуйте акцію, розповідайте про злочини росії та публікуйте у соціальних мережах з хештегом #closethesky", - закликає Андрій Садовий, мер міста.