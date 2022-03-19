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Украинская Мадонна: в Киеве мать спасла ребенка, закрыв его своим телом от обстрелов

Новина українською →
Киев, Суббота 19 марта 2022 12:18
Украинская Мадонна: в Киеве мать спасла ребенка, закрыв его своим телом от обстрелов Фото: Украинская Мадонна, которая спасла своего ребенка (twitter.com/lapatina)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве врачи спасают молодую женщину по имени Ольга. Она закрыла своим телом двухмесячную дочь, чтобы защитить от обстрела российских оккупантов.

Ольгу назвали украинской Мадонной и ее фотография, которую разместила в Twitter Анастасия Лапатина, облетела уже весь мир.

Ольга вместе с семьей попала под обстрел российских оккупантов в Киеве. Она закрыла собой двухмесячную дочку. Девочка не пострадала, весь удар от осколков мама приняла на себя.

Пострадал также и муж Ольги. Сейчас вся семья находится в клинике Охматдет. Кадры женщины с перебинтованной головой и ранениями на лице облетели уже весь мир. Ее сразу же назвали украинской Мадонной. На фотографии Ольга кормит грудью свою маленькую дочку.

"Эта женщина, Ольга, прикрыла своим телом двухмесячную дочку во время обстрела в Киеве и в результате получила тяжелые ранения. Ребенок не пострадал. Сейчас семья находится на лечении в Охматдете", - говорится в сообщении.

Известно, что Ольгу и ее мужа уже прооперировали. Их жизни уже ничего не угрожает.

"Украинская Мадонна. Эта израненная женщина, прижимающая к груди самое дорогое на свете – свое новорожденное дитя, символизирует всю Украину…", - написал Антон Геращенко.

Украинская Мадонна: в Киеве мать спасла ребенка, закрыв его своим телом от обстреловОльга закрыла собой двухмесячную дочь во время обстрелов в Киеве

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове у Ратуши выставили 109 пустых детских колясок – по количеству погибших детей от вторжения России в Украину.

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