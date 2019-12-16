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У Києві офіційно відкриють головну ялинку країни: названа дата

STYLERЖиття    16.12.2019 - 20:47
У Києві офіційно відкриють головну ялинку країни: названа дата
Новорічна ялинка в Києві (фото: РБК-Україна)

У Києві 19 грудня офіційно відкриють головну ялинку країни

Новорічну ялинку країни офіційно запалять 19 грудня на Софійській площі в Києві. Святкове відкриття відбудеться о 19:00. Про це повідомила прес-служба КМДА. Городян чекає не тільки лісова красуня, але і розваги на будь-який смак.

Програма святкового вечора буде виглядати так:

17:00 - зустріч Святого Миколая і карнавальна хода;

18:00 - початок концерту з оркестром НАОНИ;

19:00 - церемонія засвічення ялинки;

19:45 - виступ гурту "Друга ріка".

Нагадаємо, що висота ялинки становить понад 20 метрів. У цьому році її прикрасили 800 новорічними іграшками і більше 3 км різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнеться восьмикінцева зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчику будуть прикрашати ялинку разом з українськими козаками.

На Контрактовій площі буде стояти різдвяний європейське містечко, який облаштують в українських традиціях. В цьому році буде тематика традиційного гончарства з розписом Полтавського краю.

до Речі, різдвяні ярмарки в Києві будуть відкриті на Софійській і Контрактовій площах. Крім того, цього дня 12 ялинок запалять ще в 10 районах Києва.

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