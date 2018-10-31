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В Україні пройшли випробування нового українського мобільного мінометного комплексу

Новини » Політика    31.10.2018 - 14:02
Фото: Олександо Турчинов (turchynov.com)
Фото: Олександо Турчинов (turchynov.com)

Бойова машина споряджена автоматизованою системою розгортання та управління вогнем

В Україні пройшли навчання на полігоні Збройних сил України, в ході яких було випробувано новий український 120-мм Мобільний мінометний комплекс "Барс-8ММК". Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу секретаря РНБО України Олександра Турчинова.

За словами Турчинова, мобільний мінометний комплекс створено українськими виробниками на базі бронеавтомобіля "Барс-8". Бойова машина споряджена автоматизованою системою розгортання та управління вогнем.

"Комплекс може швидко пересуватися до необхідної точки ведення вогню, його комп’ютерна система дозволяє позиціонуватися на місцевості, час підготовки до стрільби з похідного положення - всього 1 хвилина", - сказав Турчинов.

За його словами, ще близько 20 секунд необхідно мобільному комплексу, щоб покинути вогневу позицію, уникнувши відповіді ворога. Він також повідомив, що боєкомплект - 60 мін, а екіпаж бойової машини складається всього з трьох осіб.

"Мобільний мінометний комплекс може досягати максимальної швидкості розгортання і згортання, здатності мобільно пересуватися по бездоріжжю, можливості вразити ціль з високою точністю, і, головне, - безпеки його використання", - зазначив він.

Нагадаємо, Збройні сили України отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню "Ураган".

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