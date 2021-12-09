Що відомо про 14-річну Олену Усенко, яка їде від України на Дитяче Євробачення 2021 (фото і відео)

Організатори вже відкрили таємницю щодо ведучих, гостей та оздоблення сцени. А ми розповімо про це детальніше нижче.

Хто така Олена Усенко і чим вона відома

2020 року дівчина брала участь у Нацвідборі Дитячого Євробачення з піснею "Never get free" й потрапила до фіналу, але поступилась Олександру Балабанову.

Після програшу вона кардинально змінила імідж: обрізала довге волосся, перефарбувала його у яскраво-рудий колір і почала носити агресивні аксесуари, що підкреслюють бунтарський дух дівчини.

Олена Усенко (фото: Анастасія Мантач)

У 2021 році Олена прийшла на конкурс з авторською піснею "Важіль", отримала від членів журі 52 бали, від глядачів 11 балів, загалом - 63 бали.

У 2018-му одинадцятирічна Олена брала участь у шоу "Голос. Діти, 5 сезон" і мріяла потрапити в команду гурту "Время и стекло", але не пройшла відбір. Проте гурт запросив її виступити на концерті і вже за рік Олена здійснила свою мрію й виступила на сцені "Палацу спорту" під час концерту "Віслово".

Брала участь у "Чорноморських іграх" 2018 і 2019 року.

Олена Усенко (фото: Анастасія Мантач)

Вперше вийшла на сцену у віці 7 років. Через невдачу на сцені вона припинила співати на три довгі роки. Але у 10 зрозуміла, що не може жити без сцени й повернулася до занять вокалом.

Грає на укулеле, гітарі, синтезаторі, фортепіано та барабанах. Малює портрети, танцює бальні та естрадні танці, знімається у кіно та музичних кліпах українських зірок. Олена вірить, що у неї виходить все, за що береться, і судячи з її наполегливості на шляху до Євробачення, це справді так.

Олена Усенко (фото: Анастасія Мантач)

Автором слів та музики пісні "Важіль" є сама Усенко. Вона співає про те, як важливо бути щасливим тут і зараз, наповнювати своє життя прекрасним, жити сповна, боротися за своє щастя, бо життя людини неможливо переоцінити.

Додамо, що Україна бере участь у цьому конкурсі з 2006 року. Відтоді наша країна один раз перемагала (Анастасія Петрик з піснею "Небо" у 2012 році) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).

Виступи учасників

На початку грудня на офіційному ютуб-каналі Junior Eurovision вийшла відеонарізка кліпів усіх учасників.

Ведучі

Ведучими пісенного конкурсу Дитяче Євробачення 2021 стануть Олів'є Мінн, Елоді Госсен та Карла.

Олів'є Мінн - журналіст, письменник, телеведучий та продюсер.

Олів'є веде легендарне шоу "Форт Буаяр" на телеканалі France 2, а також ігрове шоу Tout le monde a son mot à dire ("Кожному є що сказати"). Був ведучим щорічного музичного фестивалю у Франції "Fête de la Musique" ("Свято музики").

Популярний у Франції з 90-х років. На посаді продюсера 15 років тому ретранслював класичні п'єси в прайм-тайм, кожна з яких виходила в ефір протягом одного вечора. Спродюсував альбом "Mademoiselle Maya en ut intégral", що вважається ознакою повернення до Прекрасної епохи, а також альбом "Peintures à l’eau" Жана-Франсуа Варле.

Олів'є написав три книги: "Louis Jourdan: Le dernier french lover d'Hollywood" ("Луї Журдан: останній французький коханець Голлівуду"), "Speakerine" ("Спікерин") і "Une histoire de femmes à la télévision" ("Історія жінок на телебаченні"), а також роман "Un château pour Hollywood" ("Замок для Голлівуду").

З 1995 року вніс нову хвилю у коментування конкурсу Євробачення, запропонувавши додати гумор та іронію. На Дитячому Євробаченні Мінн в ролі ведучого перебуватиме вперше за всю свою кар’єру.

Елоді Госсен - французька телеведуча і модель "Міс Європа 2001", "Міс Франція 2001", посіла 10 місце на конкурсі "Міс Всесвіт". Неодноразово була спікеркою французького журі Євробачення. Зокрема у 2020 році була у складі журі національного відбору, під час якого й обрали Барбару Праві.

У 2004 році Елоді пішла в політику і була обрана до регіональної ради Пікардії. Вела ток-шоу на телерадіостанціях: легендарний "Форт Буаяр" у 2015 році та ток-шоу Touche Pas à Mon Poste ("Не торкайтеся цього циферблата") з Сирілом Хануною на телеканалі France 4 у 2010 році.

Щодня протягом семи сезонів Елоді Госсен будить слухачів як співведуча ранкового шоу на радіо RFM Le Meilleur des Réveils ("Найкраще пробудження").

Є музою міжнародного перукарського салону Lucie Saint-Clair з 2003 року.

Карла - учасниця Дитячого Євробачення 2019, де посіла 5 місце з піснею "Bim bam toi". Успіх на міжнародному конкурсі призвів до десятків мільйонів переглядів її виступів на ютубі, а також першої в світі нагороди "Золотий ТікТок". У червні 2020 року дівчинка випустила дебютний альбом "L'Autre".

Уперше Карла вийшла на сцену у 5 років з кавером на пісню "Milord" Едіт Піаф. У 8 років вона виконала пісню "Des étoiles en scène" ("Зірки на сцені") у місті Драп на конкурсі, в якому вона потім вигравала ще два роки поспіль. У 14 років Карла вийшла у фінал "Голос. Діти" (2018) у Франції.

Гості

Гостями концерту будуть учасниця Євробачення 2020 Барбара Праві, переможниця Дитячого Євробачення 2020 Валентина, а також DJ duo Ofenbach.

Барбара Праві брала участь у Євробаченні 2020 з піснею "Voilà", де посіла друге місце після італійського гурту "Måneskin".

Цікаво, що вона є авторкою пісні переможниці Дитячого Євробачення 2020 Валентини.

Валентина перемогла на Дитячому Євробаченні 2020 з піснею "J'imagine". Співачка отримала 200 балів: від національного журі - 88 балів і від глядачів, які віддавали свої голоси онлайн, - 112 балів.

Слоган

Слоганом “Дитячого Євробачення” 2021 року стало гасло "Уявляй" ("Imagine"), це алюзія на переможну пісню Валентини "J’imagine".

"Це не просто слоган, це заохочення мріяти", - говориться у повідомленні на офіційному сайті Junior Eurovision.

Фінал Дитячого Євробачення пройде 19 грудня у паризькому концерт-холі La Seine Musicale, дивитися його можна буде на UA: КУЛЬТУРА. Українці мають можливість голосувати у фіналі за Олену.