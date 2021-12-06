Євробачення 2022: перша країна представила свого учасника і пісню
Євробачення 2022 наступного року пройде в Італії. Всього в пісенному конкурсі братиме участь 41 країна. При цьому Болгарія першою оголосила свого представника і пісню.
Про це повідомляється на сайті Євробачення 2022.
Країну представлятиме рок-гурт Intelligent Music Project, який очолює чилійський вокаліст Ронні Ромеро.
Група вийде на сцену з піснею Intention.
Intelligent Music Project-Intention (відео: YouTube)
Цікаво, що барабанщик Intelligent Music Project Стоян Янкулов вже двічі представляв Болгарію на "Євробаченні" в дуеті зі співачкою Єліцею Тодоровою. У 2007 році вони зайняли 5 місце, а в 2013 році дійшли до півфіналу.
Де пройде Євробачення 2022
Пісенний конкурс пройде в Турині в багатофункціональній спортивно-концертній арені "Пала-Альпітур" (Pala Alpitour). Площа арени становить 30 тисяч квадратних метрів, де можуть розміститься 16,6 тисяч глядачів.
Коли буде Євробачення 2022
Конкурс включатиме три етапи: два півфінали і великий фінал.
Перший півфінал пройде 10 травня.
Другий півфінал відбудеться 12 травня.
Великий фінал буде 14 травня.
У ці три дні виступи будуть починатися о 21:00 за київським часом.
Нагадаємо, Білорусь знову відсторонили від "Євробачення".
Ми також писали про те, що у організаторів Євробачення 2022 проблеми через мовний бар'єр.