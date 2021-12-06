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Євробачення 2022: перша країна представила свого учасника і пісню

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Понеділок 06 грудня 2021 21:31
Євробачення 2022: перша країна представила свого учасника і пісню Колаж РБК-Україна: перша країна представила свого учасника на Євробаченні 2022
Автор: Роман Мирончук

Євробачення 2022 наступного року пройде в Італії. Всього в пісенному конкурсі братиме участь 41 країна. При цьому Болгарія першою оголосила свого представника і пісню.

Про це повідомляється на сайті Євробачення 2022.

Країну представлятиме рок-гурт Intelligent Music Project, який очолює чилійський вокаліст Ронні Ромеро.

Група вийде на сцену з піснею Intention.

Intelligent Music Project-Intention (відео: YouTube)

Цікаво, що барабанщик Intelligent Music Project Стоян Янкулов вже двічі представляв Болгарію на "Євробаченні" в дуеті зі співачкою Єліцею Тодоровою. У 2007 році вони зайняли 5 місце, а в 2013 році дійшли до півфіналу.

Де пройде Євробачення 2022

Пісенний конкурс пройде в Турині в багатофункціональній спортивно-концертній арені "Пала-Альпітур" (Pala Alpitour). Площа арени становить 30 тисяч квадратних метрів, де можуть розміститься 16,6 тисяч глядачів.

Коли буде Євробачення 2022

Конкурс включатиме три етапи: два півфінали і великий фінал.

Перший півфінал пройде 10 травня.

Другий півфінал відбудеться 12 травня.

Великий фінал буде 14 травня.

У ці три дні виступи будуть починатися о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, Білорусь знову відсторонили від "Євробачення".

Ми також писали про те, що у організаторів Євробачення 2022 проблеми через мовний бар'єр.

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