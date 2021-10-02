Українка стала шестиразовою чемпіонкою світу з марафону у веслуванні: які результати

Українська каноїстка Людмила Бабак завоювала дві золоті медалі чемпіонату світу з марафону, який проходить у Румунії.

Про це пише Tribuna .

Яких результатів досягла дівчина

Так, Бабак перемогла на короткій (3,4 км) і на довгій (15,4 км) дистанціях.

Вона випередила представниць Угорщини Софію Кісбан і Білорусі Ольгу Климову.

На дистанції в 3,4 км Бабак фінішувала з результатом 18.32,93. На другому місці спортсменка Софія Кісбан з Угорщини (18.46,71), а бронзу здобула Ольга Клімова з Білорусі (19.11,79).

Золото на дистанції 15,4 км Людмила Бабак завоювала з результатом 1:21.01,53. Срібло дісталося Ользі Клімовій (1:22.40, 47), а третьою прийшла Софія Кісбан (1:22.56, 90)

Людмила Бабак стала шестиразовою чемпіонкою світу з марафону у веслуванні (ukraine-canoe.org)

Зазначимо, що завдяки цим двом перемогам Бабак стала шестиразовою чемпіонкою світу. На чемпіонатах світу у 2019 і 2021 роках наша спортсменка також завоювала по дві золоті медалі.