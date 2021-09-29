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Українські олімпійці отримають призові за четверті-шості місця через недобір медалей

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Україна, Середа 29 вересня 2021 13:31
Українські олімпійці отримають призові за четверті-шості місця через недобір медалей Фото: українські спортсмени отримають з державного бюджету ще 6,6 млн гривень (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України схвалив постанову про заохочення спортсменів та їх тренерів за результатами XXXII літніх Олімпійських ігор. Через недобір медалей призові отримають спортсмени, які посіли четверті-шості місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 29 вересня, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з документом, у 2021 році буде здійснена виплата винагород спортсменам, які зайняли четверте - шосте місця на XXXII літніх Олімпійських іграх, які відбулися з 23 липня по 8 серпня 2021 року в м. Токіо (Японія), та їх тренерам у таких розмірах: четверте місце - 200 тис. гривень, п’яте місце - 140 тис. гривень, шосте місце - 100 тис. гривень.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, для виплати винагород чемпіонам і призерам Ігор XXXII Олімпіади Токіо-2020 за бюджетною програмою у 2021 році передбачено 138 516,0 тис. грн. За результатами участі в Олімпійських іграх було здобуто меншу кількість нагород, ніж планувалося, та на виплату яких передбачалося 86 805,0 тис. грн.

"Як наслідок, виникла економія коштів за бюджетною програмою КПКВК 3401320, що дає можливість спрямувати зазначені кошти на виплату винагород спортсменам за четверте-шосте місця та їх тренерам на суму 6 640,0 тис. гривень", - йдеться і документі.

Автори документу зазначають, що Україну на Олімпійських іграх в Токіо представляли 157 спортсменів. Це найменша кількість спортсменів на літній Олімпіаді за часів незалежної України. Українськими спортсменами на Іграх завойовано 19 медалей: 1 золота, 6 срібних та 12 бронзових. За кількістю медалей Україна увійшла до 16 країн світу та посіла 44 місце за кількістю золотих нагород.

"Проте слід зазначити, що результати спортсменів, які зайняли четверте - шосте місця, є високим досягненням та відзначаються Міжнародним олімпійським комітетом іменними дипломами. Серед них 25 українських спортсменів зайняли місця з четвертого по шосте, що вважається значним спортивним досягненням", - наголошується в документі.

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