Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру в Чикаго

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA-500 "Chicago Fall Tennis Classic" в Чикаго. Для Світоліної це вже 10-й чвертьфінал в нинішньому сезоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію тенісу України .

У матчі третього раунду українка, посіяна під першим номером, у двох партіях переграла румунську тенісистку Олену-Габріелу Русе - 6:3, 6:3.

Варто відзначити, що в серпні перша ракетка України саме в Чикаго завоювала свій перший титул 2021 року.

За вихід до півфіналу Світоліна посперечається з шостою ракеткою турніру Онс Жабер з Тунісу.