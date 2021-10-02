ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Украинка стала шестикратной чемпионкой мира по марафону в гребле: какие результаты

Новина українською →
Суббота 02 октября 2021 19:24
Украинка стала шестикратной чемпионкой мира по марафону в гребле: какие результаты Украинка Людмила Бабак завоевала золотые медали (facebook.com/lyudmila.babak.7)
Автор: Тетяна Самарук

Украинская каноистка Людмила Бабак завоевала две золотые медали чемпионата мира по марафону, который проходит в Румынии.

Об этом пишет Tribuna.

Каких результатов достигла девушка

Так, Бабак победила на короткой (3,4 км) и на длинной (15,4 км) дистанциях.

Она опередила представительниц Венгрии Софию Кисбан и Беларуси Ольгу Климову.

На дистанции в 3,4 км Бабак финишировала с результатом 18.32,93. На втором месте спортсменка София Кісбан из Венгрии (18.46,71), а бронзу получила Ольга Климова из Беларуси (19.11,79).

Золото на дистанции 15,4 км Людмила Бабак завоевала с результатом 1:21.01,53. Серебро досталось Ольге Клімовій (1:22.40, 47), а третьей пришла София Кісбан (1:22.56, 90)

Украинка стала шестикратной чемпионкой мира по марафону в гребле: какие результаты

Людмила Бабак стала шестикратной чемпионкой мира по марафону в гребле (ukraine-canoe.org)

Отметим, что благодаря этим двум победам Бабак стала шестикратной чемпионкой мира. На чемпионатах мира в 2019 и 2021 годах наша спортсменка также завоевала по две золотые медали.

Ранее мы сообщали, что украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго.

Также мы писали, что украинские олимпийцы получат призовые за четвертые-шестые места через недобор медалей.

Читайте РБК-Украина в Google News
спорт
LITE
Праздник 2 октября: что нужно сделать в этот день, приметы
Праздник 2 октября: что нужно сделать в этот день, приметы