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Супрун розповіла про перші дії при зараженні коронавірусом

STYLERЖиття    02.04.2020 - 15:54
Супрун розповіла про перші дії при зараженні коронавірусом
Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися, і Уляна Супрун дала нові поради

Коронавірус в Україні зафіксований вже у 804 осіб. При цьому кількість смертей від COVID-19 збільшилася до 20 осіб. Колишній керівник МОЗ Уляна Супрун розповіла про те, які потрібно вживати дії при зараженні.

За словами Супрун, у разі виявлення симптомів коронавіруса – перший контакт повинен бути з сімейним лікарем. Тому дуже важливо, щоб у сімейних лікарів був алгоритм дій у кожній ситуації, коли пацієнт дзвонить або приходить на прийом в поліклініку або сімейну амбулаторію.

Для пацієнтів важливо

  • За наявності симптомів гострої респіраторної інфекції або підозри на COVID-19 пацієнтам рекомендується не йти безпосередньо в амбулаторії або поліклініку, а, насамперед, зателефонувати до свого сімейного лікаря.
  • Якщо немає особистого номери сімейного лікаря, потрібно дзвонити в медустанову, де підписана декларація з лікарем.
  • Якщо у вас ще немає сімейного лікаря, то дзвонити можна в контакт центр НСЗУ за номером 1677 або на гарячу лінію з питань коронавіруса у своєму регіоні.

Супрун розповіла про перші дії при зараженні коронавірусом

  • Якщо у вас температура вище 38 градусів, не збивається, і труднощі з диханням - телефонуйте відразу 103.

Також Супрун наголосила, що не всі пацієнти з підтвердженим COVID-19 потребують госпіталізації в лікарню. Тому лікар може рекомендувати вам самоізолюватися. Дотримуватися правил самоізоляції - критично важливо, щоб запобігти подальшій передачі вірусу SARS-CoV-2.

Нагадаємо, що Супрун зробила різке заяву про лікуванні від коронавіруса препаратом, який не включений в міжнародні протоколи.

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