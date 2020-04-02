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Дружина хворого коронавірусом українця витрачає на лікування чоловіка близько 5 тис. грн в день

STYLERЖиття    02.04.2020 - 15:11
Дружина хворого коронавірусом українця витрачає на лікування чоловіка близько 5 тис. грн в день
Дружина хворого коронавірусом чоловіка (фото: РБК-Україна)

Дружина хворого коронавірусом бердычевца розповіла, що лікує чоловіка за свій рахунок

Коронавірус в Україні інфікував вже 804 людини, 20 людей померли. Інфекція продовжує поширюватися, в країні ввели повсюдний масковий режим. В Бердичеві заразився Covid-19 49-річний чоловік, він десятий день знаходиться в лікарні і до нього приходить дружина. Жінка розповіла, у скільки їй обходиться лікування чоловіка в медустанові.

"Не дай бог комусь таке пережити. Він говорити не може, йому важко, він починає задихатися. Якщо чую його голос, у мене вже добрий день", - каже дружина хворого Ольга Лукашенко в сюжеті ТСН.

За словами Ольги, чоловік міг "підчепити" коронавірус, коли підвозив кого-то в аеропорт "Бориспіль".

Коли температура піднялася, він одразу звернувся до сімейного лікаря. Оскільки не контактував з тими, хто був за кордоном, тести йому зробили всього за кілька днів - у лікарні. Після цього 12 медиків ізолювали, а сім'ї пацієнта видали перелік усього необхідного

"Антибіотики дорогі . Це дуже велика доза. У мене є всі чеки з лікарні. Я придбала лікування повністю до рукавичок, шприців, крапельниць, мені ні копійки не виділили", - розповіла жінка.

Сім'я вже взяв в борг більше десяти тисяч гривень. Втім, стан чоловіка залишається важким. Тож за що його лікувати далі дружина не знає.

"Куди я не дзвонила, куди не досягав і до депутата, мені ніхто не запропонував жодної допомоги", - каже дружина хворого Ольга Лукашенко.

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