В яких умовах гине коронавірус: вчені зробили несподівану заяву

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус гине у вологому середовищі

Коронавірус у світі за станом на 5 квітня діагностований більш ніж у 1 мільйона і 100 тисяч осіб на планеті. З кожним днем ​​кількість заражень стає все більше, а статистика смертності показує страшні цифри. Але вченим вдалося встановити, за яких умов шанс підхопити COVID-19 будуть найнижчими.

На думку вчених з Єльського університету в США, зміна рівня вологості повітря може збільшити або зменшити захворюваність на коронавірус. Виявилося, що сухе зимове повітря є сприятливим середовищем для розмноження і переміщення коронавірусу.

Тепла і волога погода, яка зазвичай спостерігається влітку, зменшує небезпеку COVID-19, знижуючи його активність. В таких умовах небезпека зараження повітряно-крапельним шляхом знижується. Однак дослідники нагадують, що в приміщеннях є свій мікроклімат, який може відрізнятися від погоди на вулиці.

"Дев'яносто відсотків нашого життя проходить в приміщенні в безпосередньою близькістю один до одного", - підкреслив учений Акіко Івасакі.

Зловживати вологістю також не варто. Занадто вологе середовище, аналогічне тропічного клімату, діє на коронавірус благотворно і дозволяє йому більш тривалий час затримуватися на різних поверхнях.

Варто також відзначити, що за станом на 10:00 МОЗ заявляв про тисячі дев'яносто шість випадків зараження на коронавірус на території України.

Раніше ми показували відео, на якому видно як швидко коронавірус руйнує легені.