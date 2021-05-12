ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українка прихистила у себе вдома 70 котів: "серце не вимкнеш" (відео)

Новость на русском →
Кіровоградська область, Середа 12 травня 2021 07:31
Українка прихистила у себе вдома 70 котів: "серце не вимкнеш" (відео) Колаж РБК-Україна: в Олександрії у жінки вдома живе 70 котів
Автор: Володимир Костирін

В Олександрії жінка підбирає на вулиці котів, лікує і годує, після чого тварини знаходять у неї нову домівку. Тепер у Тетяни Тищенко проживає вже 70 хвостатих улюбленців, для яких вона шукає господарів.

Про це передає "Суспільне".

Жінка розповіла, що кішки в теплу пору року живуть у дворі, а в зимову пору забирає їх до хати. На харчування для тварин на тиждень вона витрачає від 1,5 до 2 тисяч гривень, а годує двічі на день.

Тетяна почала допомагати безпритульним тваринам ще з 10-річного віку.

"Серце не вимкнеш, не можу пройти повз тих, кому потрібна допомога", - сказала вона.

Основною ідеєю своєї діяльності жінка називає вилов і гуманну стерилізацію котів, а також "випуск плідних самочок для скорочення безпритульних у місті".

Українка прихистила у себе вдома 70 котів: &quot;серце не вимкнеш&quot; (відео)

В Олександрії жінка прихистила 70 котів, лікує тварин і шукає їм нових господарів (фото: suspilne.media)

"У мене немає мети йти містом і збирати тварин до себе у двір, але я не можу переступити там, де проходять тисячі ніг", - додала Тетяна.

Зараз жінка шукає бажаючих їй допомогти, і нових господарів для мурзатих.

"В такий весняний період, то це сезон, як ми називаємо кото-жнива, на жаль. Це - сироти, плоди безвідповідальності населення, які пошкодували грошей на процедуру стерилізації для своєї самочки", - зазначила Тищенко.

Також вона розповіла, що всім котам, яких прихистила, імена дати не змогла.

"Я так і називаю їх - мої підопічні. У мене рук на них не вистачає, всім хочеться тепла, турботи, ласки, уваги", - каже Тетяна.

Відео: в Олександрії жінка прихистила 70 безпритульних котів

Раніше повідомлялося, що у Києві кіт став рятувальником і "дослужився" до майора - тварину прихистив у себе пожежник, після чого пухнастик отримав люблячу сім'ю, догляд, і навіть роботу.

Також ми писали про те, що під Києвом власник міні-зоопарку заморив голодом тварин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Тварини животные Александрия коты Кропивницька область
LITE
Свято 12 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини
Свято 12 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини