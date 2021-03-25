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У Києві кіт став рятувальником і "дослужився" до майора: історія хвостатого надзвичайника

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 14:29
У Києві кіт став рятувальником і "дослужився" до майора: історія хвостатого надзвичайника Колаж РБК-Україна: в Києві кіт став рятувальником
Автор: Володимир Костирін

У Києві кота взяли на роботу рятувальником, і пухнастий надзвичайник вже отримав не тільки формений одяг, але і спеціальне звання майора.

Про це 25 березня передали в МВС України на сторінці у Facebook.

Також правоохоронці показали фото хвостатого рятувальника, і розповіли його дивовижну історію.

Майбутнього співробітника Головного управління ДСНС України в Києві ще наприкінці січня зустрів рятувальник Артур Моркотенко завдяки оголошенню у мережі, що вже тиждень кошеня замерзає і голодує в під'їзді. Чоловік забрав котика до себе, і Чівас - так назвали кота - отримав люблячу родину, догляд, і навіть роботу.

Для тварини пошили зручну форму рятувальника, дали помаранчевий нашийник, і робоче місце в кабінеті свого колеги в столичному управлінні ДСНС.

Судячи з усього, в перерві між їжею і роботою кіт любить позувати на камеру на службовому автомобілі надзвичайників.

У Києві кіт став рятувальником і &quot;дослужився&quot; до майора: історія хвостатого надзвичайника

Київський кіт-рятувальник отримав звання майора (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Крім того, Чівас не проти пограти у вільний час, а офіцерський чин і високе звання майора не вплинули на ласкавий характер та вдачу пухнастика.

У Києві кіт став рятувальником і &quot;дослужився&quot; до майора: історія хвостатого надзвичайника

Для кота Чіваса пошили спецформу рятувальника (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

"Ми переконані, що такі історії і вчинки неабияк надихають. Користуючись нагодою, ми закликаємо усіх брати приклад із наших вогнеборців - не боятися простягнути руку допомоги тим, хто цього найбільше потребує", - зазначили правоохоронці.

У Києві кіт став рятувальником і &quot;дослужився&quot; до майора: історія хвостатого надзвичайника

Боєць ДСНС врятував кота, який потім став його "колегою" (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що українські військові похвалилися відважним псом, який з гідністю несе службу в лавах ЗСУ.

Нагадаємо, восени закарпатський пес отримав звання "Герой року" за чудесний порятунок свого господаря від вірної смерті.

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