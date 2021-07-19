Українка здобула друге місце на Слов'янському базарі і показала свій тандем з Басковим (фото)

Українська співачка з Ужгорода Рената Штіфель посіла друге місце на фестивалі "Слов'янський базар" у Вітебську, який проігнорували більшість українських зірок.

Про перемогу 28-річної жительки України повідомили на сторінці фестивалю в Facebook.

Гран-прі "Слов'янського базару" отримала співачка Рухія з Казахстану. За перемогу їй покладена нагорода в розмірі 20 тисяч доларів. На першому місці - Ірина Арсенійович з Сербії з нагородою в 15 тисяч доларів.

Друге місце поділили Регата Штіфель з України та Данило Мишковець з Білорусі. Премія-5 тисяч доларів. Третє місце поділили Тофік Гаджієв з Азербайджану та Іванна зі Словаччини, призовий фонд – по 2,5 тисячі доларів.

Хто така Рената Штіфель

Рената Штіфель родом з Ужгорода. Музикою почала займатися в 7 років, вступила до школи імені Петра Чайковського, а після – Київську муніципальну академію циркового та естрадного мистецтва. Брала участь у багатьох дитячих та молодіжних музичних конкурсах - "Наша Земля Україна", "Крок до Зірок", "Чорноморські ігри", "Молода Галичина", "Нова хвиля".

У 2008 році Рената Штіфель стала лауреаткою конкурсу "Дитяче Євробачення", а 2012 – пробувала свої сили на Євробачення. Брала участь в "Х-фактор", але в Казахстані.

Восени 2019 року стала учасницею вокального шоу "Голос" в Росії. Виступала також під псевдонімом – My Ree.

Пише музику самостійно, більшість пісень - російською мовою. Довгий час продюсером Штіфель був Тимофій Нагорний.

Рената Штіфель - Душа

Фото з Басковим

Попри на те, що Рената Штіфель – українська співачка, вона частіше виступає за межами рідної країни.

На своїй сторінці в Instagram вона розмістила фото з російським співаком Миколою Басковим і підписала: "натуральний блондин на всю країну такий один".

Фото: Рената Штіфель і Микола Басков (instagram.com/renatashtifel)