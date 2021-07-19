Украинка получила второе место на Славянском базаре и показала свой тандем с Басковым (фото)

Украинская певица из Ужгорода Рената Штифель заняла второе место на фестивале "Славянский базар" в Витебске, который проигнорировали большинство украинских звезд.

О победе 28-летней жительницы Украины сообщили на странице фестиваля в Facebook.

Гран-при "Славянского базара" получила певица Рухия из Казахстана. За победу ей положена награда в размере 20 тысяч долларов. На первом месте – Ирина Арсениевич из Сербии с наградой в 15 тысяч долларов.

Второе место поделили Регата Штифель из Украины и Даниил Мышковец из Беларуси. Премия - 5 тысяч долларов. Третье место поделили Тофик Гаджиев из Азербайджана и Иванна из Словакии, призовой фонд – по 2,5 тысячи долларов.

Кто такая Рената Штифель

Рената Штифель родом из Ужгорода. Музыкой начала заниматься в 7 лет, поступила в школу имени Петра Чайковского, а после – Киевскую муниципальную академию циркового и эстрадного искусства. Участвовала во многих детских и молодежных музыкальных конкурсах – "Наша Земля Украина", "Крок до Зірок", "Черноморские игры", "Молода Галичина", "Новая волна".

В 2008 году Рената Штифель стала лауреаткой конкурса "Детское Евровидение", а 2012 – пробовала свои силы на Евровидение. Принимала участие в "Х-фактор", но в Казахстане.

Осенью 2019 года стала участницей вокального шоу "Голос" в России. Выступала также под псевдонимом – My Ree.

Пишет музыку самостоятельно, большинство песен – на русском языке. Долгое время продюсером Штифель был Тимофей Нагорный.

Рената Штифель - Душа

Фото с Басковым

Несмотря на то, что Рената Штифель – украинская певица, она чаще выступает за пределами родной страны.

На своей странице в Instagram она разместила фото с российским певцом Николаем Басковым и подписала: "Натуральный блондин на всю страну такой один".

Фото: Рената Штифель и Николай Басков (instagram.com/renatashtifel)