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Відомий український оперний співак поїхав на заробітки, щоб перемогти в конкурсі

STYLERЖиття    17.09.2019 - 20:32
Відомий український оперний співак поїхав на заробітки, щоб перемогти в конкурсі
Фото: Андрій Кимач (site.ua)

Андрій Кимач кілька років працював у Польщі, щоб досягти своєї мети

Оперний співак Андрій Кимач став кращим оперним співаком світу за версією ВВС і здобув перемогу в престижному конкурсі "Кардиффські голоси", але успіх дався українцю не так легко. Хлопець з вінницького села повинен був довго наполегливо працювати і навіть з'їздити на заробітки в Польщу, щоб заробити гроші на прослуховування. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

На конкурсі в Британії Андрій виконав українську пісню "Ой ти, дівчино, з горіха зерня". Співак розповідає, що два роки в Польщі працював на заводі по виробництву пральних машин і на меблевій фабриці. Співом займався по вихідних, а всі гроші витрачав на поїздки на прослуховування.

"За свою мрію треба працювати. В Польщі я працював по 12 годин з перервами по 10 хвилин", - згадує Андрій Кимач.

На даний момент Кимач готується до сольного концерту в Берліні, повинен підписати кілька контрактів з європейськими театрами і вже отримав запрошення виступити в Національній опері.

Андрій ніколи не ходив в музичну школу, але все своє життя мріяв про музичну кар'єру. Зараз він із сім'єю живе в Херсоні.

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