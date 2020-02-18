Українка перемогла на фестивалі циркового мистецтва в Іспанії: деталі та фото

Українка виграла на фестивалі циркового мистецтва в Іспанії (фото: колаж РБК-Україна)

Юна українка Амелі Білик стала переможницею фестивалю циркового мистецтва в Іспанії

Українка Амелі Білик перемогла на міжнародному фестивалі циркового мистецтва Circus de Albacete, який проходив в іспанському місті Альбасете. Дівчина є вихованкою циркового відділення Київської дитячої музичної школи №14 імені Д. Кабалевського.

Суддів підкорили вражаючі акробатичні трюки дівчини, і вони за результатами змагань нагородили артистку дипломом та статуеткою переможця.

Амелі Білик стала переможницею Circus de Albacete (фото: facebook.com/solorgovua)

Варто зазначити, що це вже 13 фестиваль, і за перемогу змагалися десятки талановитих циркових колективів і солістів з усього світу. Про це повідомляє Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація на своїй сторінці в Facebook.

Амелі Білик стала переможницею Circus de Albacete (фото: facebook.com/solorgovua)

Нагадаємо, що українка Олена Андреїчева отримала престижну премію Оскар 2020 за документальний короткометражний фільм "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчинка)".

У фільмі показано життя юних дівчаток в Афганістані, які вчаться читати, писати і кататися на скейтборді в Кабулі.

Раніше повідомлялося про те, що українка Олена Федченко допомогла приймати пологи на борту літака, який летів з Доха в Бангкок. Вночі капітан повітряного судна повідомив, що потрібна допомога лікаря, оскільки у громадянки Таїланду почалися пологи.