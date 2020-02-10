ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Оскар 2020: українка з Києва отримала престижну кінонагороду

STYLERЖиття    10.02.2020 - 18:46
Оскар 2020: українка з Києва отримала престижну кінонагороду
Українка отримала престижну премію Оскар 2020 (Колаж РБК-Україна)

Українка отримала престижну премію Оскар 2020 за документальну короткометражку

Оскар 2020 відбувся в голлівудському театрі "Долбі" в ніч з 9 на 10 лютого. Тріумфатором церемонії став фільм "Паразити", які отримав чотири нагороди з шести, на які був номінований: за найкращий фільм, за кращу режисуру, за найкращий оригінальний сценарій і за кращий іноземний художній фільм.

Серед тріумфаторів 92-ій церемонії нагородження Оскар виявилася уродженка України, продюсер з Києва Олена Андреїчева.

Вона разом зі своєю колегою Керол Дайсингер отримала найпрестижнішу кінонагороду в номінації "кращий документальний короткометражний фільм". Олена Андреїчева разом з Керол Дайсингер зняли незвичайний документальний фільм про афганських дівчаток "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчинка)".

У фільмі показано життя дівчаток в Афганістані – історія про юних афганських дівчаток, які вчаться читати, писати та кататися на скейтборді в Кабулі. Дівчата навчаються у своєрідній школі, яка організована спеціально для дітей.

Варто відзначити, що документальна короткометражка Андреїчевої раніше отримала також нагороду іншого кінофестивалю – BAFTA 2020.

Олена Андрейчева – киянка, яка переїхала жити в Лондон. Там вона займається розвитком британського телебачення, знімає документальні фільми на гострі суспільні теми – імміграція, торгівля людьми, про в'язниці.

"Найважливіший аспект моєї роботи та моя мотивація – це справжнє бажання дізнатися, яке життя людей, що постають у моїх фільмах", - написала Андреїчева у своєму блозі.

Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчинка)

Топ акторів, яким досі незаслужено не дали "Оскар" Бред Пітт став тріумфатором Оскара 2020 (відео)
Новини України Оскаркинопремия
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся