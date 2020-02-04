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Українка прийняла пологи в літаку: зворушливі фото

STYLERЖиття    04.02.2020 - 12:24
Українка прийняла пологи в літаку: зворушливі фото
Українка прийняла пологи в літаку (Колаж РБК-Україна)

Українка Олена Федченко допомогла народитися дитині у літаку

Українка Олена Федченко допомогла прийняти пологи на борту літака. Про це вона сама розповіла на своїй Facebook-сторінці і опублікувала зворушливі фото. Автор поста знаходилася у літаку за маршрутом Доха-Бангкок, коли вночі почула в літаку оголошення про те, що потрібен лікар. Громадянка Таїланду відчула перейми і почала народжувати.

"Я, чесно, спочатку думала прикинутися сплячою, але пішла. А там в каптьорці в хвості літака жінка на підлозі, стюардеси в розгубленості. Я одягла рукавички, стала на коліна і вперед", - розповіла Олена.

Справа в тому, що Олена Федченко навчалася на кафедрі "Акушерство та гінекології 3 КМІ Богомольця". За хвилину жінка згадала всі свої знання і застосувала їх на практиці.

Українка прийняла пологи в літаку: зворушливі фотоУкраїнка Олена Федченко прийняла пологи в літаку (фото: Facebook/Олена Федченко)

У результаті народився здоровий малюк, а весь персонал і мама малюка були дуже вдячні українці.

"Масік народився реально 10 балів за Апгар, мої колеги зрозуміють. Серцебиття я, звичайно, не слухала і рефлекси не визначала. Але закричав відразу, і не було зовсім ціанозу, не відразу і не потім. Такий рожевенький і кулачки не синенькі. Смоктав груди мами, смоктав кулачки", - розповіла Альона про малюка.

Українка прийняла пологи в літаку: зворушливі фото

Українка Олена Федченко прийняла пологи в літаку (фото: Facebook/Олена Федченко)

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