"Це і є Україна": школяр попросився до військових ЗСУ добровольцем

Українці для захисту своєї країни від військової агресії Росії можуть допомогти військовим і волонтерам різними способами, долучитися до територіальної оборони, а деякі самі вже готові йти на фронт, щоб дати відсіч окупантам. Такий порив показав школяр, звернувшись до бійців ЗСУ.

Про це 22 лютого розповів офіцер і блогер Анатолій Штефан у своєму Facebook .

Він також виклав скріни дуже зворушливого листування хлопчика, який ось-ось зустріне 14-й день народження, з військовими однієї з бойових бригад.

Підліток написав армійцям і запитав у чаті, чи можна і йому долучитися до захисників. Юний доброволець зазначив, що хоче бути розвідником, і уточнив також, що на початку російсько-української війни він був ще маленький, а тепер нібито "досить дорослий", щоб дати відсіч ворогові.

Бійці закликали хлопчика добре вчитися в школі, і за бажанням по досягненню 18-річного віку - можна підписати контракт з ЗСУ і стати військовим.

Дитина відповіла, що намагатиметься, і побажала бійцям гарного вечора і повернутися живими з фронту.

"У той момент, коли Московія розганяє паніку! У той момент, коли вона хоче залякати! Реальна переписка молодого патріота з однією з офіційних сторінок наших бойових бригад. Це і є Україна! Нас не зламати нікому!" - зазначив Штефан "Штірліц" у своєму пості.

Український школяр попросився до військових, щоб захищати країну від окупантів (фото: скрін facebook.com/ukrop.bc)

Реакція мережі

Користувачів соцмережі такий порив дитини та листування дуже зворушили - у публікації тисячі "лайків" та "шерів". Українці в коментарях бажають сміливцю рости здоровим, закликають привітати хлопчика з 14-річчям 23 лютого, дякують батькам за виховання, і додають, що з такими захисниками Україна непереможна.