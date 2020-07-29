На українських дорогах стало більше радарів TruCAM: де саме перевіряють швидкість

В Україні збільшили кількість TruCAM на дорогах (patrol.police.gov.ua)

У поліції попередили про збільшення кількості радарів TruCAM на деяких ділянках доріг

В Україні крім камер автоматичної фіксації порушень ПДР також за дотриманням водіями дозволеної швидкості стежать мобільні прилади TruCAM. Зараз було прийнято рішення про збільшення кількості ділянок, на яких патрульні використовують такі прилади.

Про це 29 липня заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів у своєму Facebook.

"Від сьогодні з'явиться ще 43 нових та розширено вже 5 існуючих ділянок, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що місцями вимірювання є аварійно-небезпечні ділянки автодоріг та місця концентрації ДТП, скоєних через перевищення водіями дозволеної швидкості.

На яких дорогах в Україні працюватимуть TruCAM

Загалом на дорогах України буде працювати 116 приладів TruCAM, а вимірювання стануть здійснювати на ділянках 252.

Картку і перелік місць з оновленою інформацією можна подивитися за цим посиланням.

Також Білошицький розповів, що підходи до спроби привчити водіїв бути відповідальними на дорозі залишаються незмінними:

спочатку правоохоронці публікують карту з ділянками, де вимірюють швидкість руху;

про використання приладів вимірювання швидкості водіям підкажуть дорожні знаки, що попереджають про фото- і відеофіксацію порушень;

в місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Де в Україні використовують радари TruCAM для контролю швидкості (фото: facebook.com/Bilosh)

Раніше у МВС заявили, що штрафи за порушення ПДР можуть приносити до бюджету 1 млрд на місяць, і анонсували нові камери.

Також нещодавно у МВС пояснили, чи можуть без пояснень зупиняти та оглядати авто.