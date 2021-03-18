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"Українська Рапунцель" з Одеси вже 30 років не стриже волосся: фото красуні

Новость на русском → Одеса, Четвер 18 березня 2021 19:06
"Українська Рапунцель" з Одеси вже 30 років не стриже волосся: фото красуні Українка з Одеси вже 30 років не стриже волосся (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Мешканка Одеси Олена Кравченко визнана справжньою українською Рапунцель. Дівчина вже 30 років відрощує свої біляві локони й зараз вони досягли вже двох метрів.

36-річна одеситка веде сторінку в Instagram, де розповідає про своє життя і показує власні досягнення.

Вона зізнається, що до перукаря звертається лише з проханням підрівняти посічені кінчики волосся. Зараз її волосся досягли в довжині вже двох метрів і для того, щоб їх помити, Кравченко доводиться виділити не менше кількох годин.

До такої процедури вона підходить відповідально, тому робить її раз в тиждень. У повсякденному житті Олена Кравченко вважає за краще збирати волосся у звичайний пучок або косу.

Довгі локони зробили дівчину знаменитістю не тільки в рідному місті, але навіть за межами України. Як вона зізнається, відрощувати волосся почала завдяки мамі, яка закликала її не стригтися.

&quot;Українська Рапунцель&quot; з Одеси вже 30 років не стриже волосся: фото красуні&quot;Українська Рапунцель&quot; з Одеси вже 30 років не стриже волосся: фото красуні&quot;Українська Рапунцель&quot; з Одеси вже 30 років не стриже волосся: фото красуні&quot;Українська Рапунцель&quot; з Одеси вже 30 років не стриже волосся: фото красуні&quot;Українська Рапунцель&quot; з Одеси вже 30 років не стриже волосся: фото красуні&quot;Українська Рапунцель&quot; з Одеси вже 30 років не стриже волосся: фото красуні&quot;Українська Рапунцель&quot; з Одеси вже 30 років не стриже волосся: фото красуні&quot;Українська Рапунцель&quot; з Одеси вже 30 років не стриже волосся: фото красуні

Олена вже 30 років не стриже волосся (фото: instagram.com/alenuwka_longhair)

Щоб волосся швидше росли та не псувалися, Кравченко відмовилася від фена та праски від випрямлення. А для підтримки волосся вона користується виключно натуральними маслами та масками.

"Моя любов до мого волосся настільки сильна, що я ні секунди не думала про стрижку. Я не можу уявити себе з коротким волоссям або забарвленими в інший колір!" – зізнається українська Рапунцель.

&quot;Українська Рапунцель&quot; з Одеси вже 30 років не стриже волосся: фото красуні&quot;Українська Рапунцель&quot; з Одеси вже 30 років не стриже волосся: фото красуні&quot;Українська Рапунцель&quot; з Одеси вже 30 років не стриже волосся: фото красуні&quot;Українська Рапунцель&quot; з Одеси вже 30 років не стриже волосся: фото красуні&quot;Українська Рапунцель&quot; з Одеси вже 30 років не стриже волосся: фото красуні

Олена вже 30 років не стриже волосся (фото: instagram.com/alenuwka_longhair)

Варто відзначити, що рекорд Олени Кравченко по довжині волосся побила 17-річна киянка Олена Корзенюк.

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