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Такі 50 копійок зроблять вас багатієм: як виглядає монета за 120 тисяч

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Четвер 30 грудня 2021 11:15
Такі 50 копійок зроблять вас багатієм: як виглядає монета за 120 тисяч Колаж РБК-Україна: 50 копійок продають за 120 тисяч
Автор: Світлана Мащенко

Монету номіналом 50 копійок в Україні можна продати за 120 тисяч гривень, оскільки вона унікальна через заводський брак.

Незвичайний лот з'явився в розділі "Нумізматика" на сайті, що торгує різного роду антикваріатом.

Рік випуску 50-тикопійчаної монети 1994, виготовлена вона з латуні (з такого матеріалу робили перші "жовті" копійки).

Лицьова сторона монети цілком звичайна, але особливістю монети є те, що буква "У" в назві "Україна" на зворотному боці не проштампована.

Продавець обіцяє продати 50 копійок тільки за готівку і за умови особистої зустрічі з покупцем.

Такі 50 копійок зроблять вас багатієм: як виглядає монета за 120 тисячТакі 50 копійок зроблять вас багатієм: як виглядає монета за 120 тисяч

Скрін: Монета номіналом 50 копійок за 120 тисяч (violity.com)

Це цікаво знати

З латуні робили перші "жовті" монети: 10, 25, 50 копійок (у 1992, 1994-1996 роках). Потім використовували алюмінієву бронзу і врешті-решт перейшли на низьковуглецеву сталь з гальванічним покриттям.

Відзначимо, що в обороті залишилися тільки монети номіналом в 10 і 50 копійок, а 1, 2, 5 і 25-копійки вже вилучили з готівкового обігу.

Раніше ми писали, що в Україні монету номіналом 5 копійок продають за 15 тисяч гривень.

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