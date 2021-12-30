Такі 50 копійок зроблять вас багатієм: як виглядає монета за 120 тисяч

Монету номіналом 50 копійок в Україні можна продати за 120 тисяч гривень, оскільки вона унікальна через заводський брак.

Незвичайний лот з'явився в розділі "Нумізматика" на сайті , що торгує різного роду антикваріатом.

Рік випуску 50-тикопійчаної монети 1994, виготовлена вона з латуні (з такого матеріалу робили перші "жовті" копійки).

Лицьова сторона монети цілком звичайна, але особливістю монети є те, що буква "У" в назві "Україна" на зворотному боці не проштампована.

Продавець обіцяє продати 50 копійок тільки за готівку і за умови особистої зустрічі з покупцем.

Скрін: Монета номіналом 50 копійок за 120 тисяч (violity.com)

Це цікаво знати

З латуні робили перші "жовті" монети: 10, 25, 50 копійок (у 1992, 1994-1996 роках). Потім використовували алюмінієву бронзу і врешті-решт перейшли на низьковуглецеву сталь з гальванічним покриттям.

Відзначимо, що в обороті залишилися тільки монети номіналом в 10 і 50 копійок, а 1, 2, 5 і 25-копійки вже вилучили з готівкового обігу.