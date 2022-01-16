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Як швидко і без ножа почистити рибу від луски: цей лайфхак полегшить вам життя

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Неділя 16 січня 2022 07:33
Як швидко і без ножа почистити рибу від луски: цей лайфхак полегшить вам життя Як швидко почистити рибу (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей люблять їсти рибу. Однак, чистити її справа не з найулюбленіших. Луска може досить погано здиратися ножем, а ще вона неприємна на дотик і слизька. Тому експерти поділились зручним способом.

Лайфхаком поділились на сторінці "_sad_mechta" в Instagram.

Технологія очищення:

Спочатку цілу рибу покладіть в раковину. Потім обдайте її кип'ятком.

Зніміть луску руками або іншими засобами. Вона розм'якне і буде дуже легко зсовуватись сама.

Як відомо, будь-яка риба має жирні кислоти Омега - 3, які просто необхідні нашому організму для повноцінної роботи серця, чистих судин, активного мозку.

Організм, насичений омегою, ніколи не піддасться депресії, нервовому зриву чи хворобам. Омеги - 3 найбільше міститься у червоній рибі, зокрема нею багаті лосось та сьомга. Також жирний оселедець чи скумбрія також відмінно підійдуть.

Окрім того, вживати близько 30 грамів будь-якої риби потрібно всім, у кого є проблеми з артеріальною гіпертонією.

Раніше ми повідомляли, як почистити оселедець швидко і без кісток всього за 1 хвилину.

Також ми писали, що нутриціолог розповіла, кому не можна їсти червону рибу.

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