У Дніпрі рибалка виловив екзотичних риб, що мешкають біля берегів Італії

У Дніпрі зловили екзотичних рибок (фото: pixabay.com)

Рибак похвалився незвичайним уловом з річки Дніпро

В річці Дніпро чоловікові вдалося виловити екзотичних риб, які не властиві для прісноводних річок. Зате такі риби водяться у водах Адріатичного моря, що омиває північ Італії.

Зазначимо, що зустріти незвичайну рибу-голку - про яку йде мова - можна і в нашому Чорному морі. "Голку" виловив рибалка з міста Дніпро в житловому масиві Фрунзенський, пише Дніпровська панорама.

Повідомляється, що останнім часом в Дніпрі виловлювали таких нетипових мешканців, як медузи, рибу теляпію, акваріумного астронотуса і навіть дивного на вигляд кольчужного сома.

У Дніпрі виловили рибу-голку (фото: dnpr.com.ua)

Риба-голка типова для Адріатичного, Чорного та інших морів. Водиться вона зазвичай на глибині 3-12 метрів.

Тримається рибка близько піщаного і мулистого дна в полях взморника і водоростей близько берега, часто поблизу гирл річок. Максимальна зафіксована довжина 50 см, частіше зустрічаються екземпляри до 30 см. Живиться в основному дрібними ракоподібними.

Раніше ми писали, що вчені з'ясували, як риби заселяють порожні водойми. Спосіб виявився дуже екстремальним.

Також повідомлялося, що у Чернівцях повінь допомогла чоловікові зловити гігантську рибу. Вона клюнула просто на руку.