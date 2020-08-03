У Києві рибалка виловив рибу з людськими зубами: фото "монстра"

У Києві чоловік упіймав рибу з людськими зубами (колаж: РБК-Україна)

В озері Києва рибалці трапився незвичайний улов

Чоловік виловив рибу з людськими зубами в Києві. Рибак прийшов на озеро Жандарка, що на столичних Позняках з метою зловити товстолобика, але замість цього на гачок попався бурий (чорний) паку, який має квадратні зуби, неймовірно схожі на людські.

Знімок "монстра" розмістив 30 липня Ігор Рибалка на своїй сторінці в Facebook.

Паку виявилася значних розмірів - більше, ніж чоловіча нога. Рибак назвав рибу "справжньою піраньєю", але це не зовсім так. Паку - родичка піраньї, але вона всеїдна з ухилом в вегетаріанство.

Якщо у піраньї зуби гострі і трикутні, то у паку - вони квадратні, що робить їх схожими на зуби людини.

В коментарях припустили, що рибу хтось випустив з акваріума, а в озері вона прижилася.

Риба паку, яку зловили в Києві (фото: facebook.com/Ігор Рибалка)

У природі риба зустрічається в Південній Америці в басейні річок Амазонка і Оріноко. У довжину досягає до 108 см, але зазвичай це близько 70 см, маса до 40 кг. Там паку вирощують як промислову рибу, а у нас її розводять в акваріумах. Вартість однієї риби - близько 500 грн (все залежить від розмірів). І хоча вона не вибаглива, вимагає великого простору.

Бурі паку тримаються, як правило, поодинці, молодь споживає зоопланктон, комах, равликів, дорослі риби - в основному рослиноїдні. Міцні зуби дозволяють паку розкушувати навіть горіхи.

Раніше ми писали, що вчені з'ясували, як риби заселяють порожні водойми. І спосіб дуже екстремальний.

Також повідомлялося, що у Дніпрі рибалка виловив екзотичних риб, що мешкають біля берегів Італії.