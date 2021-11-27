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Українець позбувся елітного Maserati вартістю понад півмільйона гривень: названо причину

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Закарпаття, Субота 27 листопада 2021 14:48
Українець позбувся елітного Maserati вартістю понад півмільйона гривень: названо причину Мешканець Закарпаття позбувся елітного Maserati (facebook.com/ZAKcustomsUA)
Автор: Тетяна Самарук

У жителя Закарпатської області конфіскували елітний автомобіль Maserati вартістю понад півмільйона гривень. Зокрема, чоловік незаконно намагався ввезти машину до України.

Про це інформує Закарпатська митниця.

Так, через "липове" доручення закарпатець позбувся унікального автомобіля, а саме спорткар від відомого італійського автобренду Maserati.

Вартує така машина понад півмільйона гривень. Зазначається, що автомобіль затримали на внутрішньому митному посту "Виноградів" Закарпатської митниці.

У договорі купівлі-продажу вказано, що спорткар придбав житель одного із сіл Тячівщини у громадянина України. Документ укладений у Чехії, посвідчений тамтешнім нотаріусом.

Тому під час вивчення документів в інспекторів виникли сумніви щодо їх автентичності і був направлений до вказаного нотаріуса. Він відповів, що не посвідчував цей договір, тобто, документ виявився підробкою.

На 34-річного чоловіка склали протокол про порушення митних правил.

Окрім того, елітний італійський спорткар, 2013 року виробництва, вартістю понад 600 тис грн, вилучили.

Справу скерують до суду.

Українець позбувся елітного Maserati вартістю понад півмільйона гривень: названо причинуУкраїнець позбувся елітного Maserati вартістю понад півмільйона гривень: названо причинуМешканець Закарпаття позбувся елітного Maserati (facebook.com/ZAKcustomsUA)

Раніше ми повідомляли, що у Києві повністю згорів елітний автомобіль вартістю понад півмільйона гривень.

Також ми писали, що в українця за борги по комуналці відібрали машину.

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