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У Києві повністю згорів елітний автомобіль вартістю понад півмільйона гривень (відео)

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 14:55
У Києві повністю згорів елітний автомобіль вартістю понад півмільйона гривень (відео) У Києві згорів елітний автомобіль (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Голосіївському районі під час руху загорівся Ford Mustang. Внаслідок цього елітний автомобіль повністю згорів.

Так, інцидент стався у п'ятницю, 26 листопада на вулиці Малевича, повідомили у Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

За попередньою інформацією, водій автомобіля не постраждав. Рятувальники вже ліквідували займання, але машина уже не підлягає відновленню.

"НП у Києві на вулиці Малевича. Під час руху спалахнув автомобіль Ford Mustang, водій не постраждав. Пожежу було ліквідовано рятувальниками ДСНС – автомобіль повністю знищено", – йдеться в повідомленні.

На відео видно, що автомобіль горів дуже швидко.

Зазначимо, що ймовірно, згорів Ford Mustang 2015 року випуску. Вартість такого вживаного авто становить майже 20 тисяч доларів, а це приблизно 540 тисяч гривень. А от нові такі машини вартують 24-28 тисяч доларів (650-760 тисяч гривень).

У Києві повністю згорів елітний автомобіль вартістю понад півмільйона гривень (відео)Вартість автомобіля Ford Mustang 2015 року випуску

Раніше ми повідомляли, що у Харкові загорілася вантажівка комунальників. Зазначається, що люди вистрибували з машини на ходу.

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