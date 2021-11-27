ru ua
Сб, 27 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинец лишился элитного Maserati стоимостью более полумиллиона гривен: названа причина

Новина українською →
Закарпатье, Суббота 27 ноября 2021 14:48
Украинец лишился элитного Maserati стоимостью более полумиллиона гривен: названа причина Житель Закарпатья лишился элитного Maserati (facebook.com/ZAKcustomsUA)
Автор: Тетяна Самарук

У жителя Закарпатской области конфисковали элитный автомобиль Maserati стоимостью более полумиллиона гривен. В частности, мужчина незаконно пытался ввезти машину в Украину.

Об этом информирует Закарпатская таможня.

Так, за "липовое" поручение закарпатец лишился уникального автомобиля, а именно спорткар от известного итальянского автобренда Maserati.

Стоит такая машина более полумиллиона гривен. Отмечается, что автомобиль задержали на внутреннем таможенном посту "Виноградов" Закарпатской таможни.

В договоре купли-продажи указано, что спорткар приобрел житель одного из сел Тячевщины у гражданина Украины. Документ заключен в Чехии, удостоверен тамошним нотариусом.

Поэтому при изучении документов у инспекторов возникли сомнения относительно их подлинности и был направлен к указанному нотариусу. Он ответил, что не удостоверял этот договор, то есть, документ оказался подделкой.

На 34-летнего мужчину составили протокол о нарушении таможенных правил.

Кроме того, элитный итальянский спорткар, 2013 года производства, стоимостью более 600 тыс. грн, изъяли.

Дело направят в суд.

Украинец лишился элитного Maserati стоимостью более полумиллиона гривен: названа причинаУкраинец лишился элитного Maserati стоимостью более полумиллиона гривен: названа причина

Житель Закарпатья лишился элитного Maserati (facebook.com/ZAKcustomsUA)

Ранее мы сообщали, что в Киеве полностью сгорел элитный автомобиль стоимостью более полумиллиона гривен.

Также мы писали, что у украинца за долги по коммуналке отобрали машину.

Читайте РБК-Украина в Google News
авто
LITE
Диетолог назвала мифы о хлебе, в которые не стоит верить
Диетолог назвала мифы о хлебе, в которые не стоит верить