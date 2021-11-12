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У Києві пенсіонер "знешкодив" шахраїв, які хотіли його "кинути" на гроші (відео)

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 16:21
У Києві пенсіонер "знешкодив" шахраїв, які хотіли його "кинути" на гроші (відео) У Києві пенсіонер затримав шахрайку (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Шевченківському районі шахрайки напали на 81-річного містянина. Зокрема, до його оселі завітали дві жінки під приводом соціальних працівників.

Про це повідомляє національна поліція Києва.

Так, спочатку до пенсіонера зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівницею пенсійного фонду. Вона заявила, що має відбутися заміна старих пенсійних посвідчень та обмін старих купюр на нові.

А через деякий час прийшли "працівниці", які почали записувати наявність в чоловіка грошей, щоб нібито передати інформацію у пенсійний фонд.

Однак, коли пенсіонер приніс гроші, то шахрайки порозкидали валюту і тоді чоловіка це насторожило.

"Я зачинив вхідні двері, а ключ поклав до кишені, але одна із жінок поцупила ключ та швидко втекла, а інша забризкала мені в очі сльозогінний газ та вдарила пляшкою по голові. Між нами почалась боротьба і я зміг закрити порушницю у туалеті та викликав поліцію", - розповів потерпілий.

Наразі затриманій шахрайці вже повідомили підозру за розбійний напад на пенсіонера, а її спільницю поліцейські наразі розшукують.

Також начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Іван Вигівський вручив подяку пенсіонеру, який не розгубився та затримав аферистку у власній квартирі.

У Києві пенсіонер &quot;знешкодив&quot; шахраїв, які хотіли його &quot;кинути&quot; на гроші (відео)

У Києві пенсіонер затримав пенсіонера (kyiv.npu.gov.ua)

Окрім того, у поліції дали кілька порад, які допоможуть не потрапити на гачок до шахраїв:

  • не впускайте у свій дім незнайомців;
  • не довіряйте невідомим "соціальним працівникам", які пропонують обміняти гроші чи передати коштовності на збереження;
  • перевіряйте дзвінки від невідомих, які вимагають негайно передати кошти на лікування родича;
  • нікому не повідомляйте дані про свою банківську картку: пін-код, СVV-код, строк дії карти, паролі з смс-повідомлень;
  • не здійснюйте покупок у неперевірених інтернет-магазинах.

Раніше ми повідомляли, що шахраї зняли з українки "пороблення" і вкрали всі її гроші.

Також ми писали, що шахраї викрали в українки шалені гроші.

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