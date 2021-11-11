Шахраї зняли з українки "пороблення" і вкрали всі її гроші: як це сталося

У Кам'янському Дніпропетровській області дві шахрайки підійшли на вулиці до пенсіонерки та запропонували зняти з неї "пороблення". Потерпіла погодилася і втратила останні заощадження.

Так, інцидент стався ще 26 жовтня близько 11:00 на вулиці Будівельників.

Зокрема, там до 75-річної жінки підійшла незнайомка, яка запропонувала їй зняти "пороблення". Потім до них приєдналася ще одна громадянка, яка почала переконувати бабусю погодитися.

Після цього бабуся погодилася і віддала шахраям останні кошти, які були загорнуті в хустку. А ті провели "ритуал очищення" і повернули бабусі хустину та втекли. Бабуся розгорнула його і побачила, що грошей у ній уже не було.

Як розповіли правоохоронці, жінка на вигляд близько 25 років. В однієї зріст близько 165 сантиметрів, в іншої - 170, середньої та повної статури. В однієї на голові був берет, у другої довге чорне волосся, зібране у хвіст.

"Поліцейські просять відгукнутися свідків або очевидців події. Якщо ви впізнали жінку на відео та бачили її в день вчинення злочину, зверніться до відділення поліції № 1 Кам’янського РУП за телефонами: 068 973 46 22, 097 005 85 58, "102" або іншим зручним для вас способом. Анонімність гарантується", — йдеться у повідомленні.