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Шахраї зняли з українки "пороблення" і вкрали всі її гроші: як це сталося

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Дніпропетровська область, Четвер 11 листопада 2021 21:13
Шахраї зняли з українки "пороблення" і вкрали всі її гроші: як це сталося Шахраї обікрали пенсіонерку у Кам'янському (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Кам'янському Дніпропетровській області дві шахрайки підійшли на вулиці до пенсіонерки та запропонували зняти з неї "пороблення". Потерпіла погодилася і втратила останні заощадження.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Так, інцидент стався ще 26 жовтня близько 11:00 на вулиці Будівельників.

Зокрема, там до 75-річної жінки підійшла незнайомка, яка запропонувала їй зняти "пороблення". Потім до них приєдналася ще одна громадянка, яка почала переконувати бабусю погодитися.

Після цього бабуся погодилася і віддала шахраям останні кошти, які були загорнуті в хустку. А ті провели "ритуал очищення" і повернули бабусі хустину та втекли. Бабуся розгорнула його і побачила, що грошей у ній уже не було.

Як розповіли правоохоронці, жінка на вигляд близько 25 років. В однієї зріст близько 165 сантиметрів, в іншої - 170, середньої та повної статури. В однієї на голові був берет, у другої довге чорне волосся, зібране у хвіст.

"Поліцейські просять відгукнутися свідків або очевидців події. Якщо ви впізнали жінку на відео та бачили її в день вчинення злочину, зверніться до відділення поліції № 1 Кам’янського РУП за телефонами: 068 973 46 22, 097 005 85 58, "102" або іншим зручним для вас способом. Анонімність гарантується", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що шахраї викрали в українки шалені гроші.

Також ми писали, що у Дніпрі діти "обчистили" стареньку, яка хотіла їх нагодувати.

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