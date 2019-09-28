Зарплату підвищать 90% українців: прогноз експертів на 2020 рік

Зарплати в Україні до 2020 року можуть суттєво зрости (колаж РБК-Україна)

Заробітна плата збільшиться в середньому на 5-20% протягом всього 2020 року

Зарплати в Україні в 2020 році повинні зрости для 90% працюючих громадян. При цьому розмір надбавки буде варіюватися в межах від 5% до 20%, за умови, що вартість долара в середньому триматиметься на рівні 28 грн. Про це розповідається в презентації "Прогнози бізнесу на 2020 рік", яка ґрунтується на результатах опитування.

Як повідомляється, на розвиток бізнесу в наступному році розраховує 77% керівників членських компаній Європейської Бізнес Асоціації. Більше половини бізнесменів (62%) очікують збільшення доходу від розвитку бізнесу в розмірі від 10 до 20% - у гривні.

Більшість (90%) керівників планують підвищувати заробітну плату працівникам у розмірі 5-20%. Однак, за результатами опитування, робочих місць більше не стане – серед бізнесменів зменшилася кількість охочих розширювати штат. Так, 47% планують залишити кількість співробітників на рівні минулого року. Приймати на роботу нових людей за рахунок розширення штату планують тільки 46% (у минулому році їх кількість становила 58%). Дослідження показало, що в наступному році компанії не поспішають починати нові інвестиційні проекти в Україні - лише 33% СЕО мають такі наміри.

Зарплати в Україні до 2020 року можуть суттєво зрости (ілюстративне фото: pixabay.com)

У дослідженні "Прогнози бізнесу на 2020 рік" взяли участь 104 ТОП-менеджерів компаній-членів Європейської бізнес асоціації. Анкета складалася з 10 запитань, опитування проводилося протягом серпня 2019 року. Дослідження "Прогнози бізнесу" проводиться асоціацією вже четвертий рік поспіль.

Варто відзначити, що прогнози по розвитку бізнесу в Україні на 2020 рік відштовхувалися від вартості валюти, яка закладається на середньому рівні 28 гривень за долар.

Нагадаємо, що курс долара з початку року впав на 13%.