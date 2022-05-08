В Україні запрацювали заклади KFC: де можна поїсти
Фото: В Україні запрацювали заклади KFC (Getty Images)
Заклади KFC відновили роботу у Києві після паузи, яку мережа взяла з початку війни.
Про це повідомляє прес-служба фастфуду.
Де працюють заклади
- ТЦ "Оазіс" за адресою м. Київ, Оболонський проспект, 47/42 (з 09:00 до 19:00)
- ТРЦ "Блокбастер", м. Київ проспект Степана Бандери (з 10:00 до 18:00)
- м. Київ, проспект Володимира Маяковського, 44Б (з 10:00 до 19:00)
- ТЦ "Рів Гош", м. Київ, вулиця Здолбунівська, 17 (з 10:00 до 19:00)
- м. Київ, вулиця Гната Хоткевича, 1А (з 10:00 до 19:00)
- м. Київ, проспект Миколи Бажана, 38 (з 08:00 до 18:00)
- м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26 (з 08:00 до 18:00)
- м. Бровари, вул. Київська, 241 (з 10:00 до 19:00)
Тим часом, McDonald’s повідомили, що не планують відкривати заклади в Україні до завершення війни.
Для довідки
В Україні мережа почала функціонувати з відкриттям 20 грудня 2012 року у Києві першого ресторану в ТРЦ "Ocean Plaza".
Ресторан відкрив один з українських франчайзингових партнерів компанії Yum! Brands — ТОВ Українська харчова компанія.
Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що McDonald's вирішив призупинити свою роботу в Україні.
Раніше повідомлялося, що у Росії хочуть націоналізувати майно McDonald's, Apple і ще більше ніж 50 компаній.