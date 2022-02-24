McDonald's повідомив про закриття ресторанів в Україні
Популярна американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's вирішила призупинити свою роботу в Україні у зв'язку із запровадженням військового стану. У відомстві наголошують, що заклади в українських містах закриваються тимчасово.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу компанії.
"Дорогі наші відвідувачі! Ми закриваємо всі наші ресторани в Україні. Наші співробітники залишаються вдома зі своїми рідними заради безпеки. Дуже хочемо знову відкрити свої двері для вас, посміхатися та робити те, що ми робимо найкраще - дарувати смачні та чудові моменти для вас . Бережіть себе", - йдеться у повідомленні компанії.
Зазначимо, що о 05.00 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він ухвалив після звернення ватажків так званих "ДНР" та "ЛНР".
Нагадаємо, Україна офіційно оголосила про закриття повітряного простору для цивільних літаків.