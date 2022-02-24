ru ua
Чт, 24 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

McDonald's повідомив про закриття ресторанів в Україні

Новость на русском →
Україна, Четвер 24 лютого 2022 15:03
McDonald's повідомив про закриття ресторанів в Україні Фото: McDonald's зупиняє роботу (getty images)
Автор: Кароліна Гайдук

Популярна американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's вирішила призупинити свою роботу в Україні у зв'язку із запровадженням військового стану. У відомстві наголошують, що заклади в українських містах закриваються тимчасово.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу компанії.

"Дорогі наші відвідувачі! Ми закриваємо всі наші ресторани в Україні. Наші співробітники залишаються вдома зі своїми рідними заради безпеки. Дуже хочемо знову відкрити свої двері для вас, посміхатися та робити те, що ми робимо найкраще - дарувати смачні та чудові моменти для вас . Бережіть себе", - йдеться у повідомленні компанії.

Зазначимо, що о 05.00 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він ухвалив після звернення ватажків так званих "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо, Україна офіційно оголосила про закриття повітряного простору для цивільних літаків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна