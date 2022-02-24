McDonald's повідомив про закриття ресторанів в Україні

Популярна американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's вирішила призупинити свою роботу в Україні у зв'язку із запровадженням військового стану. У відомстві наголошують, що заклади в українських містах закриваються тимчасово.

"Дорогі наші відвідувачі! Ми закриваємо всі наші ресторани в Україні. Наші співробітники залишаються вдома зі своїми рідними заради безпеки. Дуже хочемо знову відкрити свої двері для вас, посміхатися та робити те, що ми робимо найкраще - дарувати смачні та чудові моменти для вас . Бережіть себе", - йдеться у повідомленні компанії.