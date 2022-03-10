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У Росії хочуть націоналізувати майно Mcdonald's, Apple і ще більше 50 компаній

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Четвер 10 березня 2022 01:46
У Росії хочуть націоналізувати майно Mcdonald's, Apple і ще більше 50 компаній Вивіска Mcdonald's (Фото: mcdonalds.ru)
Автор: Константин Широкун

Організація "Громадська споживча ініціатива" передала в Генпрокуратуру РФ список західних компаній, майно яких можна націоналізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вісті.

Головною причиною для націоналізації іноземних активів більше ніж 60 компаній називають припинення їх діяльності в Росії. За словами представників "Громадської споживчої ініціативи" в списку на потенційну націоналізацію – понад шість десятків компаній, і цей список буде регулярно поповнюватися. Серед тих, хто в ньому вже опинився: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Mcdonald's, Porsche, Toyota, H&M та ін.

Раніше повідомлялося, що Рада Світового банку схвалив підтримку для України на суму 723 млн доларів.

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