У Росії хочуть націоналізувати майно Mcdonald's, Apple і ще більше 50 компаній
Організація "Громадська споживча ініціатива" передала в Генпрокуратуру РФ список західних компаній, майно яких можна націоналізувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вісті.
Головною причиною для націоналізації іноземних активів більше ніж 60 компаній називають припинення їх діяльності в Росії. За словами представників "Громадської споживчої ініціативи" в списку на потенційну націоналізацію – понад шість десятків компаній, і цей список буде регулярно поповнюватися. Серед тих, хто в ньому вже опинився: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Mcdonald's, Porsche, Toyota, H&M та ін.
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