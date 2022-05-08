В Украине заработали заведения KFC: где можно поесть

Заведения KFC возобновили работу в Киеве после паузы, которую сеть взяла с начала войны.

Об этом сообщает пресс-служба фастфуда.

Где работают заведения

ТЦ "Оазис" по адресу г. Киев, Оболонский проспект, 47/42 (с 09:00 до 19:00)

ТРЦ "Блокбастер", г. Киев проспект Степана Бандеры (с 10:00 до 18:00)

м. Киев, проспект Владимира Маяковского, 44Б (с 10:00 до 19:00)

ТЦ "Рив Гош", г. Киев, улица Здолбуновская, 17 (с 10:00 до 19:00)

м. Киев, улица Гната Хоткевича, 1А (с 10:00 до 19:00)

м. Киев, проспект Николая Бажана, 38 (с 08:00 до 18:00)

м. Киев, бульвар Леси Украинки, 26 (с 08:00 до 18:00)

г. Бровары, ул. Киевская, 241 (с 10:00 до 19: 00)

Между тем, Mcdonald's сообщили, что не планируют открывать заведения в Украине до завершения войны.

Для справки

В Украине сеть начала функционировать с открытием 20 декабря 2012 года в Киеве первого ресторана в ТРЦ "Ocean Plaza".

Ресторан открыл один из украинских франчайзинговых партнеров компании Yum! Brands-ООО Украинская пищевая компания.