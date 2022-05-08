В Украине заработали заведения KFC: где можно поесть
Фото: В Украине заработали заведения KFC (Getty Images)
Заведения KFC возобновили работу в Киеве после паузы, которую сеть взяла с начала войны.
Об этом сообщает пресс-служба фастфуда.
Где работают заведения
- ТЦ "Оазис" по адресу г. Киев, Оболонский проспект, 47/42 (с 09:00 до 19:00)
- ТРЦ "Блокбастер", г. Киев проспект Степана Бандеры (с 10:00 до 18:00)
- м. Киев, проспект Владимира Маяковского, 44Б (с 10:00 до 19:00)
- ТЦ "Рив Гош", г. Киев, улица Здолбуновская, 17 (с 10:00 до 19:00)
- м. Киев, улица Гната Хоткевича, 1А (с 10:00 до 19:00)
- м. Киев, проспект Николая Бажана, 38 (с 08:00 до 18:00)
- м. Киев, бульвар Леси Украинки, 26 (с 08:00 до 18:00)
- г. Бровары, ул. Киевская, 241 (с 10:00 до 19: 00)
Между тем, Mcdonald's сообщили, что не планируют открывать заведения в Украине до завершения войны.
Для справки
В Украине сеть начала функционировать с открытием 20 декабря 2012 года в Киеве первого ресторана в ТРЦ "Ocean Plaza".
Ресторан открыл один из украинских франчайзинговых партнеров компании Yum! Brands-ООО Украинская пищевая компания.
Напомним, 24 февраля стало известно, что Mcdonald's решил приостановить свою работу в Украине.
Ранее сообщалось, что в России хотят национализировать имущество Mcdonald's, Apple и еще более чем 50 компаний.