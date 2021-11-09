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Маршрутну мережу "Інтерсіті+" хочуть розширити: куди запустять швидкісні поїзди

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Київ, Вівторок 09 листопада 2021 15:27
Маршрутну мережу "Інтерсіті+" хочуть розширити: куди запустять швидкісні поїзди Фото: міністр інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

В Україні до 2024 року мають намір істотно розширити маршрутну мережу поїздів "Інтерсіті+". Вона буде об'єднувати більш ніж 10 регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Як заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на форумі "Україна 30", в планах до 2024 року електрифікувати не менше 500 км і розширити мережу швидкісного міжрегіонального сполучення "Інтерсіті+" до більш ніж 10 областей.

Зокрема, мова йде про Ужгород, Чернівці, Луцьк, Житомир, Чернігів, Суми, Кропивницький, Маріуполь, Миколаїв, Херсон.

"Скоро з'єднаємо швидкісною залізницею Київ і Черкаси", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для "Укрзалізниці" закуплять 10 поїздів "Інтерсіті".

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