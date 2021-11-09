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Укрзалізниця похвалилася "золотим вагоном": як виглядає VIP-поїздка за 24 тисячі

Новость на русском →
Вівторок 09 листопада 2021 09:39
Укрзалізниця похвалилася "золотим вагоном": як виглядає VIP-поїздка за 24 тисячі Фото: Укрзалізниця похвалилася "золотим вагоном"
Автор: Світлана Мащенко

Укрзалізниця пропонує пасажирам відчути себе VIP-персоною, прокотившись у "золотому вагоні". Така поїздка з Києва до Одеси обійдеться в ні багато ні мало - в цілих 24 тисячі гривень.

Як виглядає всередині розкішний вагон, показав телемандрівник Дмитро Комаров у програмі "Подорожуй Україною".

Як виглядає "золотий вагон"

Всередині такий вагон може забезпечити вас всім необхідним, що може вам знадобитися під час подорожі.

У ньому є кухня і великий обідній стіл, а також двоспальне ліжко, душ, шафа і робоче місце.

Такий вагон Укрзалізниці нагадує скоріше "пересувний готель", ніж поїзд.

Всередині все оформлено, як то кажуть "по багатому" - люстри, портьєри, ліплення - все в золоті.

Укрзалізниця похвалилася &quot;золотим вагоном&quot;: як виглядає VIP-поїздка за 24 тисячіУкрзалізниця похвалилася &quot;золотим вагоном&quot;: як виглядає VIP-поїздка за 24 тисячіУкрзалізниця похвалилася &quot;золотим вагоном&quot;: як виглядає VIP-поїздка за 24 тисячіУкрзалізниця похвалилася &quot;золотим вагоном&quot;: як виглядає VIP-поїздка за 24 тисячі

Скрін відео: Укрзалізниця показала "золотий вагон"

Обід і вечеря подається на розкішному посуді, звичайно ж з елементами позолоти.

Укрзалізниця похвалилася &quot;золотим вагоном&quot;: як виглядає VIP-поїздка за 24 тисячіУкрзалізниця похвалилася &quot;золотим вагоном&quot;: як виглядає VIP-поїздка за 24 тисячіУкрзалізниця похвалилася &quot;золотим вагоном&quot;: як виглядає VIP-поїздка за 24 тисячі

Скрін відео: Укрзалізниця показала "золотий вагон"

Не менш розкішно виглядає і спальня з двомісним ліжком.

Укрзалізниця похвалилася &quot;золотим вагоном&quot;: як виглядає VIP-поїздка за 24 тисячіУкрзалізниця похвалилася &quot;золотим вагоном&quot;: як виглядає VIP-поїздка за 24 тисячі

Скрін відео: Укрзалізниця похвалилася "золотим вагоном"

Пропозиція Укрзалізниці з VIP-вагонами доступна для кожного, але - недешево

Перевізник пропонує у своєму асортименті кілька таких вагонів з підвищеним комфортом.

Замовити вагони-салони можна з таких міст, як Київ, Львів, Одеса, Харків і Дніпро.

У VIP-вагонах є кухня, великий санвузол, просторе спальне купе, а також великий зал для переговорів. Крім того, вони облаштовані спеціальними купе для охорони і службового персоналу.

Всього кількість спальних місць в таких вагонах становить від 5 до 11 (в залежності від конструкції вагона).

Поїздка в подібних вагонах обійдеться в суму від 12 тисяч гривень.

Раніше ми писали, як виглядають такі вагони підвищеного комфорту.

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