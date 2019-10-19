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В Україні заборонять використовувати пластикові пакети: коли і чому

STYLERЖиття    19.10.2019 - 14:52
В Україні заборонять використовувати пластикові пакети: коли і чому
Заборона на пластикові пакети в Україні (фото: fee.org)

Через те, що пакети довгий час не розкладаються, гинуть птахи, риби і морські тварини

Уряд підтримав законопроект, завдяки якому використання пластикових пакетів з 2022 року в Україні обмежать до мінімуму. Про це повідомили на офіційному сайті Урядового порталу, передає Інформатор.

16 жовтня був узгоджений закон, який сприятиме поліпшенню екології, адже в навколишньому середовищі викинуті пакети зберігаються тривалий час і не піддаються біологічному розкладанню. А це в свою чергу є загрозою для тварин і утворює стійке забруднення.

Законопроект передбачає, що всі пластикові пакети заборонять. Винятком стануть надлегкі пластикові пакети певних розмірів, які будуть використовувати як первинну упаковку для риби, м'яса і сипучих продуктів.

Виконання закону буде ретельно контролювати Держслужба з питань безпеки харчових продуктів.

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Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища також розробляє закон про заборону одноразових виробів із пластику. Законопроект №2051-1, який забороняє реалізацію частини пластикових пакетів, зареєстрували в парламенті у вересні. У світі 33 країни повністю заборонили використання пластикових пакетів, а ще 53 країни ввели часткову заборона або податок на використання пластикових пакетів.

Нагадаємо, що в Україні встановлять автомати для збору пластикових пляшок.

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