В Україні встановлять автомати для збору пластикових пляшок

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В Україні в громадських місцях можуть з'явитися автомати для збору пластикових пляшок

В Україні у громадських місцях планують влаштувати спеціальні автомати для збору пластиковых і алюмінієвих пляшок. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.

У відомстві зазначили, що "фандомати" встановлені в багатьох країнах Європи і світу на вулицях в місцях масового скупчення людей. Такі автомати обмінюють пластикові та інші пляшки, наприклад, алюмінієві, на гроші або спеціальні чеки, за які можна купити, наприклад, корм для тварин або пакети для собак.

У міністерстві зазначають, що така ініціатива заохочує людей до розумного збору і використання пластику та покращення екологічного стану міст. Зараз відомство вивчає аналогічний закордонний досвід.

Фото: інфографіка Мінрегіону (minregion.gov.ua)

"Думаю, в Україні це теж могло б спрацювати, тому зараз хочемо більш детально вивчити іноземний досвід для внесення відповідних змін в державні будівельні норми. Поки орієнтовний розрахунок такий: 1 фандоматів на 5000 осіб", - зазначив заступник міністра регіонального розвитку України Лев Парцхаладзе.

"Фандомати" отримали свою назву від німецького слова "pfand", яке дослівно перекладається як "заставу". Такі автомати можуть визначати обсяг і вага тари, а сканер - розпізнавати близько 30 000 штрих-кодів і в точності ідентифікувати об'єкт.

Нагадаємо, в країнах Європейського союзу з 2021 року заборонять використання і виготовлення одноразового пластикового посуду.

Наголошується, що будуть заборонені пластикові трубочки, тарілки та інші столові прилади. Відповідне рішення про вилучення з ринку одноразових пластикових виробів прийняли країни-члени ЄС.

Основна мета - зменшення кількості пластикових відходів. Повідомляється, що зараз їхня частка досягла вже 70% всіх морських відходів.