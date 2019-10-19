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В Украине запретят использовать пластиковые пакеты: когда и почему

STYLERЖизнь    19.10.2019 - 14:52
В Украине запретят использовать пластиковые пакеты: когда и почему
Запрет на пластиковые пакеты в Украине (фото: fee.org)

Из-за того, что пакеты долгое время не разлагаются, гибнут птицы, рыбы и морские животные

Правительство поддержало законопроект, благодаря которому использование пластиковых пакетов с 2022 года в Украине ограничат до минимума. Об этом сообщили на официальном сайте Правительственного портала, передает Информатор.

16 октября был согласован закон, который будет способствовать улучшению экологии, ведь в окружающей среде выброшенные пакеты сохраняются длительное время и не подвергаются биологическому разложению. А это в свою очередь является угрозой для животных и образует устойчивое загрязнение.

Законопроект предусматривает, что все пластиковые пакеты запретят. Исключением станут сверхлегкие пластиковые пакеты определенных размеров, которые будут использовать как первичную упаковку для рыбы, мяса и сыпучих продуктов.

Выполнение закона будет тщательно контролировать Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов.

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Министерство энергетики и защиты окружающей среды также разрабатывает закон о запрете одноразовых изделий из пластика. Законопроект №2051-1, который запрещает реализацию части пластиковых пакетов, зарегистрировали в парламенте в сентябре. В мире 33 страны полностью запретили использование пластиковых пакетов, а еще 53 страны ввели частичный запрет или налог на использование пластиковых пакетов.

Напомним, что в Украине установят автоматы для сбора пластиковых бутылок.

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