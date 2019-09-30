Рятуємо екологію: в Україні введуть штрафи за поліетиленові пакети

В Україні введуть штрафи за поліетиленові пакети - екологія (колаж РБК-Україна)

Українцям доведеться платити від 1700 гривень за поширення пакетів з поліетилену

В Україні введуть штрафи за розповсюдження поліетиленових пакетів. Їх хочуть заборонити і ввести альтернативу. Штраф за продаж таких пакетів становитиме від 1700 до 8500 гривень. Про це йдеться в законопроекті, який зареєстрували в Раді депутати від "Слуги народу".

Суть законопроекту

З 2022 року в Україні хочуть заборонити деякі види пакетів. Про це йдеться в законопроекті № 2051-1. Депутати пропонують заборонити пакети товщиною до 50 мкм і оксорозкладні пластикові пакети на території країни. Але дозволяється використання біорозкладаних пакетів. Подробиці розповідає "Сьогодні".

Оксоразкладні пакети складаються на 99% зі звичайного поліетилену. Ще 1% у складі – це оксоразкладні домішки на основі металів, які прискорюють розпад пакету під впливом кисню та сонячного світла. Пакет через час розпадається на дрібні фрагменти – микропластик. Ці частинки нікуди не діваються і назавжди залишаються в грунті і воді. Разом з водою і їжею вони можуть потрапляти в організм людей. Часто на таких пакетах є відмітка TDPA або D2W. В ЄС такі пакети заборонені. В Україні ж, навпаки, їх продають, як екологічну альтернативу. Біорозкладані пакети, навпаки, виготовляються з матеріалу органічного походження – крохмалів або целюлози.

В Україні введуть штрафи за поліетиленові пакети - екологія (фото: fee.org)

Заборона не поширюється на надлегкі пакети (товщиною до 15 мкм) шириною до 225 мм (без бічних складок), глибиною до 345 мм (з бічними складками) і довжиною до 450 (з ручками), якщо це первинна упаковка. Пакети, які не відповідають вимогам і залишаться в обігу до 1 січня 2022 року, повинні бути утилізовані за рахунок суб'єкта господарювання, який їх придбав.

А штраф за розповсюдження пакетів складе 1700-3400 грн, за повторне порушення – 3400-8500 грн.

Замість поліетиленових пакетів хочуть ввести сумки з тканини, паперові пакети або пакети з крохмалю. Супермаркети самі запропонують заміну, якщо поліетилен заборонять.

Чому цей законопроект потрібен?

Тільки в Києві щороку використовується два мільярди пакетів і тільки 5% з них потрапляють на переробку. Решта викидається разом з іншим сміттям, відзначають в Національному екологічному раді України. Старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України Артур Запорожець розповідає, що поліетилен може змінювати свою структуру і викликати у людини різні захворювання.

"За своєю природою поліетилен не є шкідливим для людського організму, проте при різних процесах в ході обробки в його структурі утворюються кислотовмісні низькомолекулярні сполуки, оксиди і солі металів (хрому, титану, алюмінію), які можуть накопичуватися в біологічних тканинах і викликати різного роду захворювання", – повідомив учений

Дані про зміст поліетилену в грунтах України поки відсутні, зазначив науковий співробітник. Але 1300 кв. км території країни займають смітники, на яких зберігається 35 млрд тонн твердих побутових відходів. За оцінками Нацекоради, сміттєві полігони на 30-40% заповнені полімерними відходами.

В Україні введуть штрафи за поліетиленові пакети - екологія (фото: fee.org)

"Багато дій в нашому житті ми робимо не замислюючись. Наприклад, у магазині ми купуємо продукти і пакуємо їх у пакети, а вдома перекладаємо в холодильник. А пакет? Він відправляється у відро для сміття. На цьому його користь для нас закінчується. В середньому "життя" пакета в руках людини становить три години. І більше 150 років він буде розкладатися на звалищі, виділяючи шкідливі речовини", – говорить Олександр Чистяков, голова Національного екологічного ради України.

Більш того, Україна в лідерах світу за обсягами сміття на одну людину. Американське агентство 24/7 Wall Street вирахувало, що в рік наша країна виробляє 474 млн тонн сміття.

В Україні введуть штрафи за поліетиленові пакети - екологія (фото: fee.org)

"У структурі цього масиву, за даними екологічного проекту "Менше сміття – краще життя", використані пластикові упаковки складають 10%, відходи поліетилену – 14,5% і застосовуються ПЕТ-пляшки – 20%. Тобто майже половина сміття в країні – це використані вироби із пластику", – зауважує Олег Титамир, президент Української організації захисту споживачів послуг.