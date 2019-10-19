100 гривень за пачку: як українцям заощадити на сигаретах

Подорожчання сигарет в Україні - як економити на куріння (фото: РБК-Україна)

Вже з 2020 року сигарети можуть коштувати 100 гривень

Вже з наступного року вартість сигарет зросте в два рази, а найбільший виробник в Україні раптово зупинив виробництво тютюнової продукції. Про несподівані зміни поінформував ЕП.

Наголошується, що компанія звернулася за допомогою до місцевої влади, оскільки прийняті Верховною Радою поправки до законопроекту №1049 роблять виробництво сигарет нерентабельним.

Поправки підвищують обов'язкову націнку роздрібних продавців і тим самим змушують виробників підвищувати ціни на продукцію, що може призвести до зменшення обсягів реалізації. З цієї причини виробництво було зупинено.

Подорожчання сигарет в Україні - як економити на курінні (ілюстративне фото: УНІАН)

Керівники компаній заявляють, що наслідком запровадження торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі може стати закриття фабрик і втрата 50 тисяч робочих місць у тютюновій індустрії.

Також збільшення цінового розриву з країнами-сусідами та низька купівельна спроможність громадян може призвести до різкого зростання рівня контрабанди. При цьому обсяг нелегального ринку може досягти 27 млрд сигарет, тобто близько 50% легального ринку тютюнових виробів.

До речі, вже понад 400 тис. курців в Україні і 11 млн людей у світі відмовилися від куріння сигарет і почали використовувати технології нагріву тютюну. І, найімовірніше, щоб заощадити на сигаретах, українці почнуть кидати палити.

Подорожчання сигарет в Україні - як економити на курінні (ілюстративне фото: pxhere.com)

Цю згубну звичку багатьом людям складно подолати, однак є ряд порад, які допоможуть з цим завданням впоратися:

Складіть список плюсів і мінусів куріння, однак будьте чесні з собою.

Визначте точну дату, коли кинете курити, щоб запрограмувати мозок на конкретне число і підготувати себе до майбутнього стресу.

Скорочуйте кількість викурених сигарет поступово, поки не відчуєте, що готові зовсім від них відмовитися.

Скоротіть споживання кофеїну, адже існує певний зв'язок між курінням і споживанням кофеїну, оскільки він є стимулятором.

Робіть здорові перекуси. Віддавайте перевагу білковим продуктам, особливо горіхам.

Замість сигарет купуйте жувальні гумки, таблетки, пастили, що містять нікотин. Ці засоби полегшать процес відмови від куріння.

Практикуйте усвідомленість. Зосередьтеся на вашій меті, подумайте про те, як зміниться життя після відмови від куріння. Робіть це відразу ж, як виникне спокуса закурити.

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